- Si ricorda il suo matrimonio con Amira.

Nell'episodio attuale del podcast congiunto di Oliver Pocher (46) e la sua ex-moglie Alessandra Meyer-Wölden (41), soprannominata Sandy, il tema principale è la vacanza. Tuttavia, non sarebbe "I Pocher! Riciclati di fresco" (in esclusiva su Podimo) se non menzionassero a un certo punto l'ex partner di Oliver, Amira Pocher (31).

Registrato in diretta a Berlino, lo "Speciale Vacanze" vede Pocher lamentarsi di vari piccoli fastidi legati al volo, tra le altre cose. Il conduttore viene menzionato più volte. Lui e Amira si sono sposati nel 2019 e la loro relazione e il divorzio sono stati discussi a lungo in "I Pocher! Riciclati di fresco" e nel podcast in esclusiva su Podimo "Vita d'amore - con Amira & Hima", condotto da Amira con suo fratello.

Luna di miele alle Maldive e un pantalone scoppiato

Chiedendo a Meyer-Wölden qual è stata la migliore vacanza della sua vita, lei menziona due: un viaggio alle Maldive e uno in Sud Africa, entrambi con Pocher. Ricorda di essere stata incinta durante la loro vacanza alle Maldive, solo poche settimane prima del parto.

È stato così bello che Pocher si è sposato lì in seguito, suggerisce Meyer-Wölden. "Sì, mi sono sposato lì", conferma il comico. "Con Amira, mi sono sposato alle Maldive. Abbiamo avuto un matrimonio piccolo, solo con il nostro circolo più stretto". Ha anche condiviso che i suoi pantaloni sono scoppiati quando ha portato Amira oltre la soglia. In quel momento, Amira era anche incinta.

Lo scorso anno, Pocher ha augurato ad Amira un felice anniversario su Instagram, nonostante la loro separazione. Ha condiviso foto dal loro matrimonio alle Maldive, con una radiosa Amira. In precedenza, lei aveva dichiarato sulla piattaforma: "Ho avuto il matrimonio più bello". Anche se era una piccola cerimonia, ha espresso: "Sono assolutamente grata e non mi sento di perdere nulla".

Ma cosa sta succedendo con Sandy?

Mentre il nome di Amira viene menzionato alcune volte in più nell'episodio, il pubblico ha mostrato interesse anche per come stanno le cose tra Pocher e la sua prima ex-moglie. "Come definiresti il tuo status attuale?" ha chiesto un partecipante. "Il nostro status è 'divorziati felici'", ha risposto Pocher. Tuttavia, il podcast condiviso ha costruito un'ulteriore vicinanza tra loro.

"È perfetto così com'è ora e tutto è meraviglioso", dice Pocher. "Sono felice per chiunque voglia dare una possibilità a Sandy. E viceversa, se mai qualcuno mi fa pena, colpirò", scherza. Meyer-Wölden non ha molto da dire in proposito.

