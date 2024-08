- Si radunano per la telecamera, cooperano.

Questa foto potrebbe scatenare pettegolezzi su una storia d'amore. Alla serata di debutto per l'inizio della quarta stagione di "Only Murders in the Building," Meryl Streep (75) e Martin Short (74) hanno posato fianco a fianco sul tappeto rosso di giovedì. Hanno addirittura intrecciato momentaneamente le dita, come confermano le foto dell'evento.

I pettegolezzi su Meryl Streep e Martin Short sono iniziati a gennaio di quest'anno. Gli attori navigati hanno condiviso un tavolo ai Golden Globe Awards e sono sembrati molto vicini. Entrambi erano in lizza per riconoscimenti per le loro performance nella terza stagione di "Only Murders in the Building," anche se nessuno ha portato a casa un premio. Nella terza stagione della serie comedy, Streep e Short hanno interpretato una coppia romantica, presumibilmente contribuendo alle speculazioni.

In quel momento, Martin Short ha sentito il bisogno di chiarire le cose. Attraverso il suo rappresentante, ha dichiarato che lui e Meryl Streep erano "semplicemente grandi amici, nient'altro," come riferito a People. Successivamente, Short ha chiarito questo in un'intervista podcast con Bill Maher (68), riconoscendo che i pettegolezzi su una relazione erano infondati.

Come rivelato a ottobre 2023, Streep e suo ancora sposato marito Don Gummer (77) vivono separati da più di sei anni. Lo scultore era precedentemente sposato con la tre volte vincitrice dell'Oscar per 45 anni senza controversie. La coppia ha quattro figli insieme.

Martin Short è vedovo dal 2010. Era sposato con sua moglie, che ha perso la vita per il cancro alle ovaie, per 30 anni. Hanno avuto tre figli.

La quarta stagione di "Only Murders in the Building" è prevista per debuttare il 27 agosto 2024 sul servizio di streaming USA Hulu. In Germania, Disney+ trasmetterà la popolare serie, anche a partire dal 27 agosto. Insieme a Streep e Short, Steve Martin (79) e Selena Gomez (32) riprenderanno i loro ruoli. Nuovi arrivi includono Eva Longoria (49) e Melissa McCarthy (53).

