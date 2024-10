"Si prevede un numero elevato di vittime": residenti vicini al confine tra Israele e Libano esprimono preoccupazione per la possibile escalation delle rappresaglie

Il Fiume Giordano ha la sua sorgente in questa regione e ci sono numerosi laghi e torrenti mozzafiato. Tuttavia, abbiamo costantemente ammirato il panorama e ci siamo chiesti, 'Quando? Quando accadrà?' ha confessato un 32enne specialista IT a CNN.

"Presumevo che l'incidente del 7 novembre si sarebbe verificato qui, ne parlavamo spesso", ha confidato accendendo una sigaretta fuori da un hotel sulla riva del Mare di Galilea, a circa 65 km da Kiryat Shmona.

Pinhas' genitori e la sua anziana nonna hanno vissuto in questo hotel per quasi un anno, dal momento che sono stati sfollati da Kiryat Shmona a seguito della tragedia del 7 novembre. Pinhas ha trascorso diversi mesi ospite di amici a Tel Aviv prima di affittare un appartamento lì; li visita spesso.

Kiryat Shmona, situata in un enclave israeliano circondato da Lebanon a sud e a est, a soli pochi chilometri dal confine, si trova dall'altra parte di Israele dove si sono verificati gli incidenti guidati da Hamas lo scorso anno. Tuttavia, la sua vicinanza al Libano la rende vulnerabile a Hezbollah, il gruppo militante sostenuto dall'Iran che ha attaccato costantemente Israele nell'ultimo anno, sostenendo Hamas.

Israele ha risposto con attacchi transfrontalieri e entrambe le parti sono state coinvolte in un'escalation di rappresaglie dal 8 novembre. Hezbollah ha dichiarato che non fermerà i suoi attacchi su Israele fino a quando non ci sarà una tregua a Gaza.

La città è stata colpita più volte negli ultimi mesi, con l'ultimo incidente che ha causato danni significativi e diversi incendi in una mattina di venerdì, secondo la polizia israeliana.

Tuttavia, Pinhas ha detto a CNN che non sono stati i razzi a motivare la sua famiglia a lasciare la loro casa. I razzi sono sempre stati una preoccupazione a Kiryat Shmona.

"Durante la mia infanzia, non erano solo le sirene come ora... era qualcuno che gridava da un'auto, 'Tutti ai rifugi! Tutti ai rifugi!' E a scuola, quando suonava l'allarme, nessuno si spaventava perché ci eravamo abituati", ha ricordato.

"Tutti andavano al rifugio, si sentivano le esplosioni e poi si aspettava che qualcuno desse il via libera per uscire", ha precisato, aggiungendo che mentre i locali si erano abituati agli attacchi aerei, c'era sempre la preoccupazione che Hezbollah potesse attaccare dal suolo.

"C'è stato un avvertimento alcuni mesi prima del 7 novembre, che la prossima guerra non avrebbe coinvolto solo i razzi. Avrebbero raggiunto qui. Ci sono numerosi tunnel e dobbiamo prepararci... ma non lo abbiamo fatto. Le persone sono miopi. Finché non accade qualcosa, non si agisce veramente", ha detto.

Ma poi è avvenuta la shock degli eventi, quando Hamas e altri gruppi militanti hanno ucciso più di 1.200 persone nel sud di Israele e ne hanno rapito circa 250 in Gaza.

"Tutto è cambiato allora", ha osservato Pinhas. "Credevamo che il nostro esercito fosse potente e preparato, e improvvisamente vedi questo, spari ovunque. Ho avuto tre amici che erano alla festa di Musaf, uno di loro è morto, due sono stati salvati", ha detto.

'Molti moriranno'

Il governo israeliano ha insistito che la sicurezza di persone come Pinhas è una delle ragioni per cui deve agire aggressivamente contro Hezbollah in Libano.

Durante la riunione dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite la scorsa settimana, il Primo Ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha affermato che Hezbollah ha lanciato oltre 8.000 razzi su Israele dal 8 novembre, costringendo circa 60.000 persone a fuggire dalle loro case vicino al confine.

"Israele ha sopportato questa situazione intollerabile per quasi un anno. Oggi sono venuto a dire che basta. Non ci fermeremo finché il nostro popolo non potrà tornare in sicurezza alle loro case", ha dichiarato.

Poco dopo il discorso di Netanyahu alle Nazioni Unite, le Forze di Difesa Israeliane (IDF) hanno condotto un attacco letale a Beirut, prendendo di mira e uccidendo il leader a lungo termine di Hezbollah, Hassan Nasrallah.

Tre giorni dopo, l'IDF ha annunciato l'avvio di un'operazione 'limitata e localizzata' in Libano. Il portavoce capo dell'IDF, Rear Adm. Daniel Hagari, ha detto che la missione mira a prevenire un attacco stile 7 novembre da parte di Hezbollah e 'consentire a tutti i 60.000 israeliani di tornare in sicurezza alle loro case nel nord di Israele'.

Tuttavia, almeno alcune delle persone la cui sicurezza Netanyahu ha invocato nel suo discorso ora esprimono dubbi.

Parlando con CNN dal suo balcone nel villaggio di Shtula, Ora Hatan ha espresso la sua preoccupazione per il fatto che le azioni dell'esercito in Libano potrebbero essere troppo costose per Israele.

"Penso che sia molto rischioso per l'esercito entrare in Libano, perché ci sono numerosi pericoli... Penso che possiamo proteggere il confine con gli aerei, o entrare ed uscire... ma non restare (in Libano), è troppo rischioso", ha detto.

Hatan, che ha trascorso tutta la sua vita a Shtula, ha spiegato che è preoccupata che la guerra attuale sia molto più mortale di quanto non fosse nel 2006, l'ultima volta che Israele ha invaso il Libano.

Pinhas, tuttavia, è diviso sul fatto che Israele decida di penetrare il confine.

"È molto difficile. Da un lato, posso dire di sì, perché dobbiamo tornare a casa e portare la pace nella nostra città. Quindi il mio primo pensiero è che dobbiamo fare qualcosa al riguardo, perché il loro (di Hezbollah) obiettivo principale è ucciderci", ha detto.

Tuttavia, l'altro problema che grava sulla mente di tutti è che questa situazione è pericolosa e si prevede che causerà numerous vittime. Hezbollah ha una profonda conoscenza del loro territorio, rendendolo il loro campo di battaglia. A differenza del conflitto del 2006, non si tratta di un'operazione su piccola scala. Abbiamo dato loro abbastanza tempo per prepararsi e accumulare armi." Lo ha sottolineato, facendo riferimento all'incursione israeliana del 2006 in Libano che è durata 34 giorni e si è conclusa in un punto morto, con la perdita di circa 1.100 libanesi e circa 170 israeliani.

Per il Libano, il numero di morti ha superato quello del conflitto del 2006. Dal 17 settembre, quando Israele ha iniziato la sua attuale campagna di bombardamenti, almeno 1.401 persone sono morte nel paese, secondo il conteggio di CNN utilizzando i dati del Ministero della Salute del Libano. Circa 1 milione di persone sono state sfollate, come ha riferito l'ufficiale che sovrintende al centro di gestione della crisi del Libano.

L'attacco israeliano si classifica tra i più violenti degli ultimi anni, superato solo dal loro bombardamento della Striscia di Gaza.

La valle vicino a Kiryat Shmona risuona con una sequenza regolare di forti esplosioni, fornendo un'indicazione chiara dell'intensità del bombardamento. Un boato quando il proiettile d'artiglieria viene sparato, seguito da un fischio acuto mentre attraversa il cielo. Successivamente, un forte suono d'impatto a una certa distanza oltre il confine.

Durante un'ora, durante la visita dell'area giovedì, CNN ha contato circa 53 proiettili in uscita - circa uno al minuto.

Un tempo città di circa 22.000 residenti, Kiryat Shmona è diventata una città deserta nell'ultimo anno. I segni della distruzione sono ovunque nelle sue strade - segni di schegge sugli edifici, danni causati da detriti caduti e distruzione causata dagli attacchi dei razzi.

Giovedì, durante la celebrazione del capodanno ebraico, la famiglia Pinhas è tornata brevemente a Kiryat Shmona. Il loro scopo, come ha spiegato Pinhas, era "innaffiare le piante e dare da mangiare ai gatti. Ci sono molti gatti randagi a Kiryat Shmona e hanno bisogno di cibo."

Giovedì, diversi razzi sono stati lanciati contro la città dal Libano ma sono stati intercettati dai sistemi di difesa aerea Iron Dome. Una brillante luce è apparsa nel cielo mentre i missili intercettori salivano, neutralizzando la minaccia.

Nel frattempo, un gatto nero e bianco ha continuato a frugare tra i detriti accumulati davanti a una casa familiare distrutta da un attacco di razzo precedente.

Il mondo ha assistito con preoccupazione mentre la tragedia del 7 novembre si svolgeva a Kiryat Shmona, portando allo sfollamento di molti residenti.

Despite the constant threat of rockets, people in Kiryat Shmona had grown accustomed to living with the danger, as Pinhas recalled from his childhood experiences.

