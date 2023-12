Si prevede che una bufera di neve colpisca le pianure degli Stati Uniti e causi ritardi nei viaggi

Più di 725.000 persone in Nebraska, South Dakota e parte del Colorado sono sotto avviso di bufera di neve a partire da lunedì mattina, quando sono previste nevicate abbondanti, forti venti e condizioni di ghiaccio.

"Una significativa tempesta invernale "farà nevicare, farà nevicare, farà nevicare" su porzioni delle pianure centrali a Natale, dove si prevedono condizioni di bufera e viaggi pericolosi; accumuli di ghiaccio insidiosi previsti nelle Dakotas orientali e nel Minnesota settentrionale", ha dichiarato il Servizio meteorologico nazionale in un aggiornamento del primo mattino di lunedì.

Gli addetti alla manutenzione delle strade e gli spazzaneve sono entrati in azione presto a Omaha, in Nebraska, per prepararsi all'arrivo della tempesta invernale. Secondo il servizio meteorologico, porzioni del Nebraska nord-orientale e centrale sono sottoposte a un'allerta blizzard, con accumuli di neve e ghiaccio previsti da 5 a 11 pollici e venti fino a 45 miglia orarie.

"Il personale addetto alla manutenzione delle strade sarà al lavoro a partire dalle 3:30 del mattino di Natale per spalare e spargere sale secondo le necessità. Le risorse degli appaltatori sono a disposizione", ha dichiarato la città di Omaha in un post su Facebook.

L'ingegnere della contea di Douglas, Todd Pfitzer, ha dichiarato a KETV, affiliata della CNN, che una flotta di 40 spazzaneve si è diretta sulle strade alle 6. "Bisogna essere pronti", ha detto Pfitzer. "Perché se non lo si è, e la neve arriva prima di noi, può essere davvero un problema".

Il servizio meteorologico ha anche emesso un avviso di bufera di neve per alcune zone del South Dakota centro-orientale e sud-orientale, dove sono previsti fino a 11 centimetri di neve e gli spostamenti "potrebbero essere molto difficili o impossibili".

Anche nelle aree del Colorado centro-orientale e nord-orientale e del Kansas nord-occidentale è in vigore un'allerta blizzard fino a mercoledì mattina.

Il servizio meteorologico ha avvertito le persone che vivono in aree sottoposte ad allerta per bufere di neve di evitare di viaggiare ma, se devono farlo, di portare con sé kit di sopravvivenza e di rimanere nei loro veicoli se dovessero rimanere bloccati.

"A causa del forte accumulo di neve e dei venti forti, le condizioni di guida stanno rapidamente peggiorando in tutto lo Stato, soprattutto nel Nebraska centrale e settentrionale. I viaggiatori sono caldamente invitati a consultare il sito https://511.nebraska.gov prima di mettersi in viaggio", ha dichiarato lunedì mattina il Nebraska State Department of Transportation. La Nebraska State Patrol ha dichiarato che il viaggio non è consigliato.

La South Dakota Highway Patrol ha già risposto a diversi incidenti a Watertown a causa delle strade ghiacciate e ha avvertito gli automobilisti che le condizioni delle strade coperte di ghiaccio e i forti venti peggioreranno nel corso della giornata e renderanno la guida pericolosa.

Il sistema di tempeste invernali avrà probabilmente ripercussioni sui voli nella regione; gli aeroporti, tra cui l'Eppley Airfield di Omaha e il Sioux Falls Regional Airport del South Dakota, consigliano ai viaggiatori di controllare lo stato dei loro voli e di consultare le compagnie aeree in caso di ritardi e cancellazioni.

Fonte: edition.cnn.com