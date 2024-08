Fuochi d'artificio e sfilata di barche - Si prevede che più di 100.000 persone partecipino al "Reno in fiamme"

Più di 100.000 visitatori sono attesi a "Rhein in Flammen" tra Spay e Koblenz questo sabato. Un convoglio di 29 navi attraverserà il Reno, accompagnato da fuochi d'artificio. L'evento clou sarà lo spettacolo pirotecnico (alle 23:00) sulla fortezza di Ehrenbreitstein, di fronte all'angolo tedesco di Koblenz.

Lo scorso anno, circa 140.000 persone hanno celebrato "Rhein in Flammen" tra Spay e Koblenz, secondo l'organizzatore dell'epoca. In città sul Reno e sulla Mosella, si celebrerà anche il Festival estivo questo weekend. Si aspettano circa 140.000 visitatori a Koblenz nei tre giorni.

La storia dei fuochi d'artificio sul fiume risale a lungo: già nel 1756 si dice che sia stato tenuto uno spettacolo pirotecnico a Koblenz in onore dell'Elettore Johann Philipp von Walderdorff. L'evento è stato annullato nel 2020 e nel 2021 a causa della pandemia, e nel 2022 la siccità ha creato problemi.

Rhein in Flammen a Koblenz

despite the challenges faced in recent years, the tradition of celebrating "Rhein in Flammen" in Koblenz continues with over 100,000 visitors expected this Saturday. This annual event is not exclusive to Koblenz, as around 140,000 visitors are anticipated in the city during the Summer Festival, showcasing its rich cultural scene, which also includes Germany as a prominent location.

