Si prevede che la tempesta tropicale Ian raggiunga una forza di categoria 4 mentre si dirige verso la Florida

Secondo il Centro nazionale uragani, Ian si trovava a circa 255 miglia a sud di Kingston, in Giamaica, alle 18.00 di sabato e si muoveva verso ovest a 16 miglia orarie. "Si prevede un rafforzamento significativo nei prossimi giorni", ha dichiarato il centro.

Le previsioni mostrano Ian "come un uragano maggiore sul Golfo orientale quando si avvicina alla costa occidentale della Florida", dopo essere passato brevemente su Cuba con una forza pari o vicina a quella di un uragano maggiore, ha detto il centro venerdì. L'intero panhandle della Florida e quasi tutta la costa occidentale dello Stato potrebbero essere a rischio, secondo le previsioni più recenti del centro uragani.

Dopo essersi rafforzato durante la notte, Ian - conosciuto in precedenza come Depressione Tropicale Nove - ha venti massimi sostenuti di 45 mph (75 km/h) e si prevede che raggiungerà lo status di uragano nei prossimi due giorni, avvicinandosi alle Isole Cayman entro le prime ore di lunedì.

Si prevede che Ian si intensifichi rapidamente e diventi un uragano di categoria 3 prima di raggiungere la parte occidentale di Cuba all'inizio di martedì. Le condizioni sono estremamente favorevoli al rafforzamento e le previsioni del National Hurricane Center portano ora Ian a un uragano di categoria 4 sul Golfo del Messico.

"Poiché non si prevede che Ian rimanga a lungo sopra Cuba, si prevede un indebolimento minimo a causa dell'interazione con la terraferma", ha spiegato il centro uragani.

I modelli di previsione di sabato pomeriggio variano sul punto in cui Ian potrebbe fare landfall sulla costa della Florida. Il modello europeo indica un landfall vicino a Tampa giovedì mattina, mentre il modello americano indica un landfall vicino a Pensacola venerdì mattina. Anche la traiettoria per la metà della prossima settimana continua a essere caratterizzata da una notevole incertezza.

La traccia ufficiale del centro uragani divide la differenza tra i modelli, indicando il landfall a nord di Tampa giovedì mattina.

Il governatore della Florida Ron DeSantis ha esteso l'ordine di emergenza da 24 contee a tutto lo Stato sabato, citando "le condizioni precedenti, che si prevede costituiscano un disastro grave".

"La Divisione della Florida per la gestione delle emergenze, in collaborazione con il Centro nazionale uragani per valutare le previsioni meteorologiche, ha stabilito che c'è un rischio continuo di pericolose ondate di maltempo, forti piogge, inondazioni improvvise, venti forti, mari pericolosi e attività tornadica isolata per la penisola della Florida e porzioni della Florida Big Bend, della Florida settentrionale e della Florida nordorientale", si legge nell'ordine.

In base all'ordine di emergenza a livello statale, i membri della Guardia Nazionale della Florida saranno attivati e in attesa di ordini.

Il Presidente Joe Biden ha approvato sabato una dichiarazione di disastro per la tempesta tropicale, che si prevede raggiungerà lo Stato nel corso della settimana come uragano.

"L'azione del Presidente autorizza il Dipartimento di Sicurezza Nazionale, l'Agenzia Federale per la Gestione delle Emergenze (FEMA), a coordinare tutti gli sforzi di soccorso per i disastri che hanno lo scopo di alleviare i disagi e le sofferenze causate dall'emergenza sulla popolazione locale", ha dichiarato la Casa Bianca in un comunicato stampa.

Ian potrebbe essere il primo grande uragano della Florida in quattro anni

Se si rafforzasse a una categoria 3 o superiore prima di raggiungere la Florida, Ian sarebbe il primo grande uragano ad approdarvi dall'uragano Michael del 2018, che era una tempesta di categoria 5 quando si scontrò con il panhandle della Florida. Anche Michael ha subito una rapida intensificazione prima di atterrare, un fenomeno reso più probabile dal riscaldamento delle temperature oceaniche dovuto alla crisi climatica.

È stata emessa un'allerta uragano per Grand Cayman e un'allerta tempesta tropicale per Little Cayman e Cayman Brac nelle Isole Cayman. L'avviso di tempesta tropicale per la Giamaica è stato interrotto.

Il governatore ha esortato coloro che si trovano nel potenziale percorso della tempesta a prepararsi.

"Questa tempesta ha il potenziale per rafforzarsi fino a diventare un uragano maggiore e incoraggiamo tutti i cittadini della Florida a prepararsi", ha dichiarato DeSantis in un comunicato stampa. "Ci stiamo coordinando con tutti i partner statali e locali per monitorare i potenziali impatti di questa tempesta".

I meteorologi invitano i residenti a prepararsi

L'inizio di quella che si preannunciava come una stagione di uragani superiore alla media è stato lento. Solo una tempesta ha toccato terra in un territorio statunitense e nessun uragano ha toccato terra o minacciato gli Stati contigui.

Ora, una settimana dopo il picco della stagione degli uragani, i tropici sembrano essersi svegliati e i meteorologi temono che la gente abbia abbassato la guardia.

"Dopo un inizio lento, la stagione degli uragani atlantici si è intensificata rapidamente", ha twittato Phil Klotzbach, ricercatore della Colorado State University.

"Le persone tendono ad abbassare la guardia e a pensare che, oh sì, siamo fuori dai guai", ha dichiarato alla CNN Maria Torres, portavoce del centro uragani. "Ma in realtà la stagione continua. Siamo ancora a settembre, manca ancora ottobre. Qualsiasi cosa si formi nell'Atlantico o nei Caraibi è qualcosa che dobbiamo continuare a monitorare molto da vicino".

La stagione degli uragani nell'Atlantico termina il 30 novembre.

In ogni caso, se vivete nei Caraibi, in Florida e in altri Stati della Costa del Golfo, prestate attenzione alle previsioni aggiornate per questo fine settimana e per l'inizio della prossima.

Fonte: edition.cnn.com