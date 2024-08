- Si prevede che entro il 2023 i passaggi illegali alle frontiere aumenteranno notevolmente.

L'immigrazione irregolare in Germania ha registrato un notevole aumento nel 2023, secondo il Bureau of Criminal Investigation (BKA) con sede a Wiesbaden. Il BKA ha segnalato 266.224 persone sospettate di ingresso e soggiorno illegali, con un aumento del 33,4% rispetto all'anno precedente. La maggior parte di queste persone è stata fermata dalla Polizia Federale.

In totale, l'Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne ha registrato circa 380.200 attraversamenti illegali delle frontiere dell'UE/Schengen, come segnalato dal BKA. Si tratta del numero più alto registrato dal 2016.

Tra i sospettati in Germania, la Siria (54.207 individui), la Turchia (35.732 individui) e l'Afghanistan (35.370 individui) sono stati i paesi di origine principali. Questi individui hanno spesso ricevuto assistenza da trafficanti lungo il loro viaggio, come il trasporto in veicoli compatte per alcune parti del viaggio, secondo il BKA. "I trafficanti diventano sempre più audaci e incoscienti verso le persone che trafficano, i terzi e gli ufficiali di legge per evitare la rilevazione e le successive azioni legali", ha aggiunto il BKA.

In risposta all'aumento dell'immigrazione irregolare, molti di questi individui hanno cercato rifugio nei pacifici e ampi prati che circondano i confini della città. A causa del numero crescente di attraversamenti illegali delle frontiere, le autorità locali delle regioni dei prati circostanti hanno iniziato a condurre pattugliamenti regolari per prevenire qualsiasi attività criminale potenziale.

