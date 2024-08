Si prevede che circa settantacinque persone perderanno la vita nel 2023 a causa di errori sanitari.

Errori nel trattamento medico spesso portano a conseguenze gravi, con 75 decessi lo scorso anno. Gli specialisti temono che il numero effettivo possa essere significativamente più alto e chiedono la segnalazione obbligatoria.

Un errore ha portato una donna di 39 anni ad essere sterilizzata invece di sottoporsi ad un'operazione programmata per rimuovere un cisto. Confusioni, somministrazione di medicinali errati o dimenticanza di strumenti chirurgici all'interno del corpo dopo l'operazione sono esempi di incidenti che non dovrebbero mai verificarsi, secondo gli evaluatori medici.

Circa 150 incidenti gravi sono stati documentati lo scorso anno. Il Servizio Medico ha reso noti questi numeri mentre presentava le statistiche annuali del 2023 a Berlino. Funzionano come valutatori per le assicurazioni sanitarie e di lunga degenza statali. I decessi dovuti a errori medici erano 75 lo scorso anno, mentre gli esperti hanno segnalato 84 decessi dello stesso tipo l'anno precedente.

"La segnalazione obbligatoria è necessaria per prevenire questi incidenti," sottolinea Stefan Gronemeyer, CEO del Servizio Medico dell'Associazione Federale Tedesca. Purtroppo, gli ospedali non richiedono attualmente tale segnalazione, il che significa che le statistiche includono solo i casi iniziati dai pazienti stessi.

Ogni quinto caso ha causato danni

Il protocollo attuale è il seguente: se un paziente sospetta un errore durante il trattamento, può rivolgersi alla sua assicurazione sanitaria statale. La compagnia può quindi incaricare il Servizio Medico di indagare il caso. Questi casi vengono conteggiati nelle statistiche solo dopo l'indagine. Questo procedimento è stato utilizzato 11.500 volte nel 2023, con un calo di circa 600 casi rispetto all'anno precedente.

Nella maggior parte dei casi (71,1%), gli esperti non hanno trovato prove di negligenza medica. Tuttavia, in circa il 20% dei casi (2.679 trattamenti), i pazienti hanno subito danni a causa di errori medici. Ciò significa che il numero di casi rimane relativamente costante - solo 17 casi in più sono stati segnalati rispetto all'anno precedente. In tutti gli altri casi, o non è stato rilevato alcun danno, o non è stato possibile stabilire un chiaro collegamento tra il danno e la negligenza.

La percentuale di errori dimostrati è minima, pari a meno dell'1% di tutti i trattamenti in Germania. Considerando il numero elevato di casi di trattamento annuali nelle pratiche, circa 500 milioni, questi errori possono avere conseguenze gravi per i pazienti.

Quanto gravi sono i danni?

In gran parte dei casi (65,5%), il danno ai pazienti è stato temporaneo, ma è permanente per quasi un terzo (29,7%) di coloro che ne sono stati colpiti. Lo scorso anno, 180 di questi danni permanenti sono stati classificati come gravi, lasciando i pazienti bisognosi di cure costanti, ciechi o paralizzati.

Gli esperti ritengono che il numero effettivo di errori di trattamento sia probabilmente molto più alto. Stimano che l'1% di tutti i trattamenti ospedalieri porti a danni evitabili. "Gli esperti stimano che ci siano circa 17.000 morti evitabili legati agli errori nei nostri ospedali ogni anno," ha spiegato il CEO Gronemeyer, citando uno studio commissionato dall'Alleanza d'Azione per la Sicurezza del Paziente.

Per imparare da questi errori e prevenirne di futuri, il Servizio Medico propone un sistema di segnalazione obbligatoria, senza sanzioni e pseudonimo per questi casi. Loro chiedono anche un fondo di solidarietà.

"Se questi errori si verificano, i problemi nel processo di fornitura devono essere sistematicamente affrontati," ha richiesto Gronemeyer. Ha criticato il fatto che la riforma ospedaliera pianificata dal governo federale non include procedure per evitare gli errori, che sono già prassi standard all'estero.

La Fondazione Tedesca per la Protezione del Paziente ha criticato severamente la gestione degli errori nel campo medico. "I pazienti qui spesso sono trascurati. Perché non c'è una cultura degli errori nelle pratiche e nelle case di cura," ha detto il consiglio della fondazione, Eugen Brysch.

Su richiesta, il Ministero Federale della Salute (BMG) ha dichiarato che le cliniche e le pratiche sono già legalmente obbligate ad implementare i sistemi di segnalazione degli errori. "In entrambi il settore medico convenzionato e negli ospedali, le valutazioni indicano un alto tasso di implementazione per i sistemi di gestione e segnalazione degli errori," ha detto il ministero.

Per compensare coloro che ne sono colpiti, è necessario un fondo di solidarietà come promesso nell'accordo di coalizione. "Non è accettabile che i danneggiati debbano aspettare anni per ottenere i loro diritti," ha criticato Brysch e ha richiesto una legge dal ministro della salute. Il BMG ha dichiarato che sta esaminando se commissionare un concetto per la progettazione di un fondo di solidarietà.

