- Si prevede che a settembre si verificheranno cambiamenti relativi alle tasse, alle procedure di voto e al sollievo per l'aiuto al coronavirus.

Il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi del 2023 si sta avvicinando rapidamente, insieme alla scadenza per i bilanci finali relativi all'aiuto di Corona. Ecco un riepilogo delle date e dei cambiamenti chiave previsti per settembre.

Scadenza per la dichiarazione dei redditi del 2023

Coloro che non utilizzano un consulente fiscale e devono presentare la dichiarazione dei redditi del 2023 devono farlo entro il 2 settembre.

Dichiarazioni di donazione di organi tramite l'app dell'assicurazione sanitaria

Fare dichiarazioni di donazione di organi sta per diventare più facile: a partire dal 30 settembre, i assicurati potranno presentare dichiarazioni a favore o contro la donazione di organi attraverso la loro app dell'assicurazione sanitaria. Dal marzo, i volontari hanno potuto registrare la loro intenzione di donare organi e tessuti attraverso la funzione online della loro carta d'identità nel registro online centrale.

Elezioni in tre stati federali

La Germania eleggerà nuovi parlamenti statali nella Sassonia e nella Turingia il 1° settembre. Le elezioni si terranno nel Brandeburgo il 22 settembre.

Fine dell'obbligo di prenotazione del posto per i viaggi in treno internazionali

I viaggiatori che esportano per ferrovia all'estero durante i mesi estivi hanno dovuto fare un'eccezione e prenotare un posto specifico su quasi tutti i viaggi in treno a lunga distanza - questo non è più necessario. L'obbligo temporaneo di prenotazione del posto termina il 1° settembre. La ferrovia ha introdotto questo obbligo a causa dell'anticipata alta domanda durante il campionato europeo di calcio di giugno. Solo l'obbligo di prenotazione del posto tra Monaco e Zurigo rimane in vigore fino al 5 ottobre.

Scadenza per i bilanci finali dell'aiuto di Corona

I destinatari dell'aiuto finanziario di stato di Corona possono ancora presentare i bilanci finali entro la fine di settembre. Questi sono essenziali per validare i sussidi inizialmente concessi rispetto a quelli effettivamente dovuti al richiedente, il che potrebbe comportare pagamenti aggiuntivi o rimborsi.

Regole più severe per il bagaglio a mano

A partire dal 1° settembre, i passeggeri possono portare liquidi solo in contenitori fino a 100 millilitri e devono conservarli in una busta di plastica trasparente con una capacità totale di un litro. La regola sui liquidi era stata sospesa in alcuni punti di controllo tedeschi se il bagaglio poteva essere scannerizzato utilizzando scanner innovativi per il bagaglio con tecnologia di tomografia computerizzata medica (TC). Tuttavia, l'UE ha ora espresso preoccupazioni sulla affidabilità degli scanner TC, quindi le bottiglie più grandi sono nuovamente proibite.

Presentazione delle fatture e delle ricevute per il sussidio per il riscaldamento

A partire dalla fine di settembre, il primo gruppo di richiedenti il sussidio per il riscaldamento KfW può presentare le fatture e le ricevute per i progetti per i quali ha richiesto il sussidio. Ciò può essere fatto digitalmente. Tra i primi a richiedere a febbraio ci sono stati i proprietari di case unifamiliari che vivono nella casa stessa. Dopo la revisione dei documenti, il denaro verrà pagato, secondo un portavoce della banca promozionale KfW, presumibilmente per la prima volta verso la fine di ottobre.

Chiusura del tunnel del Monte Bianco per i lavori di costruzione

I turisti tedeschi e i spedizionieri devono pianificare un itinerario alternativo quando viaggiano verso il nord dell'Italia. Il tunnel autostradale del Monte Bianco tra la Francia e il nord dell'Italia sarà chiuso dal 2 settembre per 15 settimane a causa dei lavori di costruzione. Durante il periodo dei lavori, saranno necessari dei percorsi alternativi.

Riunione del Bundestag

Dopo la pausa estiva, il Bundestag si riunisce il 9 settembre. La settimana di bilancio tradizionale è in programma - un argomento che ha recentemente suscitato controversie.

