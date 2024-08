- Si prevede caldo in Hesse, fino a 35 gradi.

**Cieli azzurri, ampie schiarite e temperature fino a 35°C sono previsti dal Servizio Meteorologico Tedesco (DWD) per l'Assia. Si prevede forte stress termico in molti luoghi, soprattutto nella parte sud e centrale dell'Assia. Nel nord-est e in montagna le temperature oscilleranno tra 28 e 32°C. Possibili piogge locali in Assia meridionale, altrimenti rimarrà asciutto.

Il caldo prosegue dopo il tramonto: localmente il DWD prevede una notte tropicale con oltre 20°C, altrimenti le temperature oscilleranno tra 19 e 16°C. Martedì potrebbero svilupparsi forti temporali durante il giorno, con il potenziale per condizioni meteorologiche severe, come prevede il DWD: fulmini e tuoni potrebbero portare forti piogge, grandine e raffiche di vento. Le temperature raggiungeranno nuovamente 32-36°C.**

