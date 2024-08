- Si osserva una leggera diminuzione delle attività criminali legate ai clan.

Nella regione della Bassa Sassonia si è registrato un leggero calo dei reati attribuiti alla criminalità organizzata. Nel 2022 sono stati segnalati 3.986 incidenti, contro i 3.610 dell'anno precedente, secondo il comunicato stampa diffuso dai Ministeri dell'Interno e della Giustizia. Nel 2021 sono stati registrati 2.841 eventi di criminalità organizzata.

"La stretta collaborazione tra le forze dell'ordine e il sistema giudiziario è efficace e dimostra che stiamo procedendo nella giusta direzione", ha dichiarato il Ministro dell'Interno Daniela Behrens (SPD). "La nostra posizione è chiara: il sistema giudiziario non sarà compromesso - né dai membri delle organizzazioni criminali né da chiunque altro", ha aggiunto il Ministro della Giustizia Kathrin Wahlmann (SPD).

La criminalità organizzata rappresenta meno dell'1% dei reati documentati totali, ma costituisce un problema significativo per le forze dell'ordine. Secondo il rapporto, gli episodi di reati violenti e violazioni della libertà personale rappresentano quasi un terzo di tutti i casi, con 1.110 incidenti. La maggior parte di questi reati violenti, 631, ha comportato lesioni personali.

