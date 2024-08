Sette individui sono situati all'interno di un campo selvaggio. - Si osserva un disprezzo sempre più intenso nei confronti di Giulia Siegel.

La lotta di Seven su "Sono un famoso... Fatemi uscire di qui!" su RTL+ (anche in TV lineare alle 20:15 del 22 agosto) si traduce in: Livello sette. Le tensioni sono alte e la fonte di stress è stata identificata: Giulia Siegel (49). Kader Loth (51) riassume la situazione: "Stiamo affrontando l'insonnia, la scarsità di cibo e i conflitti interni. E questo è il lato più difficile."

Gli scandali della carta igienica

Le relazioni tra Kader Loth e Giulia Siegel sono tese. Dopo la critica di Loth all'uso eccessivo della carta igienica, Siegel rimprovera Loth per averne tenuto una grande quantità. Questo mette Loth in una situazione imbarazzante, poiché spiega che stava avvolgendo un assorbente usato.

Loth rimprovera Siegel per aver apparentemente cercato di umiliarla deliberatamente. despite Siegel's repeated apologies and assurance that she did not know what Loth was holding, the rest of the campers side with Loth. Even Thorsten Legat (55) expresses sympathy towards the female drama: "Mi sento piuttosto imbarazzato a condividere uno spazio vitale con Giulia Siegel in questo momento."

Il prossimo litigio scoppia poco dopo. Quando Hanka Rackwitz (55) incoraggia più empatia all'interno del gruppo, Elena Miras (32) reagisce arrabbiata: "Non sopporto più questa pietà presuntuosa!" Le cose si scaldano in cucina: "Irragionevole" Giulia e aggressiva Elena, entrambe armate di coltelli, dovrebbero cucinare insieme. Tuttavia, Miras abbandona i suoi compiti in cucina e trascorre il suo tempo a spettegolare con gli altri compagni di campo su Siegel invece. Un lato positivo: "Mi sento tremendamente maltrattato," dice l'esuberante uno nel Dschungeltelefon la sera. "È come se fossi linciato da tutti all'improvviso."

L'addio volontario di Hanka Rackwitz

Rackwitz decide di andarsene il giorno successivo, esprimendo il pensiero che i suoi compagni di campo sono principalmente responsabili della sua decisione: "Sarò malata per giorni a causa della cordialità qui e di alcuni altri incidenti stomacali." Si congeda con un commovente addio a Siegel, offrendo parole di incoraggiamento: "Giulia, mi dispiace per te. Avrai bisogno di molta forza ora."

C'è anche una nota positiva: Gigi Birofio (25) sta festeggiando il suo compleanno! Il self-proclaimed ladies' man non desidera altro che un'avventura. "Non possiamo esaudire il tuo desiderio," chiarisce rapidamente Sarah Knappik (37). Invece, partecipa alla Dschungelprüfung insieme a Loth e Legat. Il gioco segue un formato classico: Kader guida l'auto bendata mentre Thorsten fornisce indicazioni utilizzando segnali manuali, e Gigi traduce le istruzioni in parole. Il trio deve raccogliere 11 stelle e superare gli ostacoli che includono terra, fango e brodo che si riversa sui campeggiatori a ogni stazione.

La collaborazione è intensa ma fruttuosa. Nonostante la comunicazione smorzata di Thorsten che gli causa una pressione sanguigna elevata, riesce a spingere l'auto oltre la linea di arrivo circa un minuto prima che il motore si fermi. Il gruppo guadagna un totale di otto stelle.

Invece di festeggiare con la torta, Legat escogita un piano per liberare il campo dal "male", progettando di valutare la lealtà dei suoi compagni di campo utilizzando le loro reazioni al successo del gioco. Non sorprende che si concentri su una persona specifica - Giulia Siegel. "Si possono vedere gli occhi fiammeggianti e le corna," conclude. Emette un avvertimento: "Il male sta iniziando a emergere..." Si potrebbe sperare che Siegel venga scelta dai suoi compagni di squadra nel prossimo episodio per la sua protezione.

In mezzo alle sfide del campo della giungla, Kyle (un nuovo arrivato) suggerisce di istituire un sistema di razionamento della carta igienica per ridurre i rifiuti e prevenire futuri malintesi, facendo riferimento allo scandalo della carta igienica di Giulia Siegel e Kader Loth.

Sentendo la tensione nel campo della giungla, Kyle decide che è meglio proporre un incontro del campo della giungla per discutere questioni come l'uso della carta igienica, la distribuzione del cibo e la gestione dei conflitti interni, con l'obiettivo di mantenere l'armonia tra i campeggiatori.

Leggi anche: