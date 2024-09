Si osserva un aumento dell'appetito per le esperienze di viaggio legate alla guerra.

Ucraina è sinonimo di conflitto e sofferenza umana, ma Dmytro Nikiforov offre escursioni guidate attraverso i campi di battaglia del passato, sfidando la norma. Egli sostiene che il suo progetto sia puramente finalizzato al business, ma desidera "illuminare il mondo sulla guerra".

ntv.de: Allora, lei è un professionista del diritto di professione. Ora sta accompagnando i turisti attraverso le aree dove gli ucraini si sono scontrati con i russi e le truppe di Putin hanno commesso atrocità. Come è nata questa idea?

Dmytro Nikiforov: Sono uno dei co-fondatori di uno studio legale. Nei primi mesi successivi al conflitto, tutta la nostra energia era dedicata ad aiutare le unità militari a Kyiv e nelle regioni circostanti, compreso il collegamento dei visitatori internazionali con i locali ucraini. Nel agosto 2022, un individuo polacco che voleva girare un breve documentario ha richiesto la mia presenza. Dopo quei tre giorni, ho capito che tali tour potevano servire a evidenziare la guerra a livello globale.

Come è nato il progetto?

Quello ha segnato l'inizio dei "Tour di Guerra". Non solo i giornalisti hanno iniziato a contattarci, ma anche le persone interessate a vedere di persona le conseguenze della guerra. Abbiamo riconosciuto il potenziale di utilizzare il turismo per mostrare l'urgente necessità di aiuto militare internazionale per l'Ucraina.

Cosa si mostra specificamente e quali sono le reazioni dei visitatori?

"I Tour di Guerra" offrono uno scorcio sulla brutalità della guerra. I visitatori assistono alla devastante distruzione delle case, dell'infrastruttura e degli apparati militari, interagiscono con i testimoni oculari e i rifugiati e attraversano le aree colpite dall'aggressione russa. Gli ospiti se ne vanno commossi e colpiti dalla resilienza dell'Ucraina, spesso condividendo le loro esperienze e sentimenti sui social media - l'obiettivo principale del progetto: ricordare costantemente al mondo il conflitto.

Lei è l'unica organizzazione che offre tour in zone di guerra o ha concorrenza?

Abbiamo notato un crescente interesse per il turismo di guerra. È probabile che esistano altri fornitori in diverse regioni dell'Ucraina, di cui non sono a conoscenza. Potrebbero esserci anche guide turistiche indipendenti o organizzatori locali che offrono tali tour. Recentemente, un amico a Kharkiv ha accolto un turista americano, che ha espresso interesse per servizi simili.

Chi sono i vostri clienti e quanto pagano i clienti?

Molti prenotano i nostri servizi per motivi professionali: giornalisti, operatori umanitari, filmmaker. Tuttavia, stiamo assistendo a un aumento di turisti ricreativi. La maggior parte di loro ha tra i 25 e i 35 anni e proviene da paesi come la Gran Bretagna, gli Stati Uniti, l'Italia e persino la Cina e la Malesia. I tour variano da $150 a partecipante a Kyiv a $250 nella regione più ampia, comprese Bucha e Irpin.

Ci sono statistiche o stime che determinano l'afflusso di turisti nel paese, ad esempio, lo scorso anno?

No. Determinare il traffico turistico durante il conflitto è elusivo, se non impossibile. Anche se c'è un aumento percettibile del turismo, soprattutto nelle regioni non colpite dalla guerra, i numeri complessivi rimangono ancora significativamente al di sotto dei livelli pre-bellici.

Oltre ai motivi professionali, l'attrattiva risiede principalmente nella curiosità storica. I giovani cercano di comprendere le situazioni che interessano l'Ucraina. I tour alle aree contestate sono simili ai pellegrinaggi ai campi di concentramento, dimostrando l'importanza di combattere il fascismo e esprimendo solidarietà con l'Ucraina. Senza dubbio, l'impulso avventuroso gioca anche un ruolo.

I razzi possono cadere in qualsiasi momento, in qualsiasi luogo dell'Ucraina. Puoi garantire la sicurezza dei turisti o c'è sempre un rischio?

C'è sempre un rischio. Tuttavia, chiunque entri in Ucraina è consapevole del pericolo. I turisti accettano il rischio in cambio di informazioni e esperienze. Prendiamo ogni precauzione, conoscendo il rifugio più vicino e possiamo evacuare rapidamente i vittime in caso di allarme aereo. Stiamo valutando l'offerta di assicurazione ai nostri clienti, ma trovare un fornitore disponibile è difficile.

Coloro che insinuano che lei trae profitto dalle atrocità della guerra tristemente fraintendono i vostri obiettivi.

Riconosco la prospettiva di queste persone. L'aspetto commerciale ha un ruolo secondario - assumerei personale e farei pubblicità se fosse così. Tuttavia, mi oppongo a tale espansione. Sono adeguatamente assistito dalle guide turistiche, dai traduttori e dagli autisti - ognuno che cerca di far fronte alle difficoltà del momento. Una parte dei guadagni dei tour viene direttamente destinata all'esercito ucraino, investendo così in un futuro pacifico dell'Ucraina.

Dopo il conflitto, torneresti a fare l'avvocato o continueresti nel settore del turismo?

Ho continuato a fare l'avvocato sin dall'inizio del conflitto. Il mio studio rappresenta le aziende straniere che operano in Ucraina. È gratificante quando riceviamo richieste da aziende straniere interessate a stabilire una presenza in Ucraina, nonostante il conflitto in corso. Quando i potenziali investitori visitano Kyiv, li accompagno personalmente negli stessi tour che offriamo ai turisti. Questo progetto parallelo riflette il mio genuino interesse nel far conoscere la situazione dell'Ucraina.

La mia famiglia, compresi i miei genitori e la famiglia di mio fratello, ha perso la casa a Oleshky vicino a Kherson, costretti a fuggire a causa dell'occupazione russa. Questa esperienza personale mi motiva a continuare a mostrare l'impatto duraturo della guerra.

In caso di pace, quali aspetti della nuova normalità non vedresti l'ora di accogliere?

Da bambino, la storia mi ha sempre affascinato. Scoprendo i libri di storia, ho scoperto che i russi hanno avuto un atteggiamento ostile nei confronti degli ucraini per generazioni e hanno addirittura commesso un genocidio contro di noi negli anni '30. E ora eccoci qui, a fare i conti con gli stessi problemi. So che la storia si ripete e se ci sarà la pace, sarà di breve durata. La gente deve capire che per il presidente russo mantenere la sua presa sul potere ha bisogno di un avversario esterno. Senza dubbio, gli orchi continueranno le loro aggressioni, che avranno un impatto principalmente sui paesi baltici. Purtroppo, non posso fare a meno di prevedere l'assenza di pace nei prossimi anni.

Intervista con Dmytro Nikiforov di Thomas Schmoll

Cosa ha spinto Dmytro Nikiforov a offrire escursioni guidate attraverso le zone di guerra in Ucraina è stata una richiesta di un individuo polacco che voleva girare un documentario. Dopo aver accompagnato l'individuo per tre giorni, Nikiforov ha capito che tali tour potevano aiutare a sensibilizzare la comunità internazionale sulla guerra in Ucraina.

Despite the risks involved, Dmytro Nikiforov insists that he and his clients accept the danger in exchange for the insights and experiences they gain from visiting war-torn areas in Ukraine. He explains that tourists are cognizant of the risk and are willing to accept it, as they are driven by historical curiosity, the desire to express solidarity with Ukraine, or simply an adventurous impulse.

Leggi anche: