Si lasciano indolenzire dal soffice letargo di Saint Tropez, se le sue risorse finanziarie lo permettono.

Questa estate paradiso, adorato dai ricchi e belli, è Saint Tropez sulla Costa Azzurra francese. Il lusso qui è ovunque, come testimoniato dall'Althoff Villa Belrose, dove le formalità sono bandite e regna uno spirito estivo rilassato. Nemmeno il nostro autore indossa la giacca in questi luoghi.

Figure nobili e teste coronate hanno brindato e ammirato il mare in questo luogo prestigioso. Il porto brulica di yacht eleganti, lussuosi e giganti, i cui proprietari sfoggiano orologi costosi ai polsi.

Saint Tropez, un tempo un piccolo villaggio di pescatori, si è evoluto naturalmente, diversamente da Cannes con la sua enfasi sull'esposizione o la raffinata industrializzazione di Nizza. L'aristocrazia risiede qui, mentre la nuova ricchezza tende a concentrarsi a Monte-Carlo. Questo incantevole luogo è stato scoperto dagli artisti alla fine del 19° secolo, che erano affascinati dalla luce e dall'atmosfera. Non è stato fino al dopoguerra che Saint Tropez è diventato una meta estiva per l'alta società, dove icone della jet set come Gunter Sachs e Brigitte Bardot hanno lasciato il loro segno indelebile.

Il viaggio dall'aeroporto di Nizza al mio hotel di Saint Tropez dura circa un'ora. Frank Marrenbach, socio di maggioranza del gruppo Althoff, mi ha persuaso a intraprenderlo. Fran è carismatico e appassionato, un vero hotelier che pensa in modo innovativo.

Il paesaggio è coperto di verdeggiante vegetazione. Il percorso per l'Althoff Villa Belrose è pittoresco, costeggia la costa per miglia, permettendomi di assorbire la famosa luce. Tuttavia, la Villa Belrose non è rannicchiata vicino al mare, ma si erge su una collina, offrendo una vista meravigliosa. La salita è mozzafiato, si snoda attraverso un lussureggiante quartiere dove la privacy e la sicurezza sono accuratamente protette. C'è un'abbondanza straordinaria di verde che nasconde magnifiche ville appartenenti a celebrità e ultra-ricchi. Le loro case sono nascoste dietro alte recinzioni e barriere lussureggianti, sebbene la loro presenza sia palpabile in estate. Durante i mesi invernali, da novembre ad aprile, la pioggia domina Saint Tropez e la maggior parte delle attività riduce o chiude i battenti. La città allora sembra un villaggio deserto. Gli hotelier guadagnano il loro reddito durante i mesi più caldi e molti di loro prosperano con tariffe medie superiori a 1000 euro. Tuttavia, la pioggia invernale contribuisce alla straordinaria vegetazione estiva di Saint Tropez - trovo questo un equilibrio affascinante.

Appartenente alla rinomata collezione Althoff, la Villa Belrose è diretta dal noto direttore Robert van Straaten. È stato con Althoff per tre decenni e ha presieduto la Villa Belrose per un quarto di secolo. Una simile tenure in alta direzione è rara. Van Straaten è un hotelier esperto, pieno di vitalità e di un'instancabile voglia di migliorarsi e migliorare il suo stabilimento. La sua dedizione al lavoro e il suo impegno per garantire il comfort dei suoi ospiti sono veramente ispiratori.

Certo, la Villa Belrose prospera grazie alla sua visione e ci sono molti visitatori abituali. Il ruolo di Thomas Althoff nella crescita dell'hotel non può essere sottovalutato. È ovvio ciò che Althoff ha realizzato qui. Il gruppo ha inizialmente gestito Belrose, poi l'ha acquistata e infine ha investito saggiamente con grande coraggio. Il risultato è uno dei migliori indirizzi sulla Costa Azzurra, dove stelle e novizi si sentono a loro agio.

In particolare, i celebrities sono interessati alla vicina Althoff Bellevue Villa Rental, una collezione di 16 residenze private che offrono viste mozzafiato sul mare e un senso di isolamento e sicurezza. Ogni villa ha la sua piscina, un arredamento chic e opere d'arte preziose alle pareti. Il costo per camera per notte varia da 800 a 1000 euro. Sembra caro, ma è abbastanza ragionevole rispetto agli standard di Saint Tropez, soprattutto nel campo delle ville private.

Le 40 camere e suite della Villa Belrose sono di prim'ordine, elegantemente arredate, dotate di lussuosi bagni, ampie terrazze e viste mozzafiato sul paesaggio verdeggiante, il giardino incantato e il mare punteggiato di sole. Il cibo gioca un ruolo importante nell'esperienza Belrose, come ci si potrebbe aspettare in Francia. Due anni fa, Van Straaten ha assunto un famoso chef: Duc Ngo da Berlino. All'inizio ero scettico, pensando che non sarebbe stato all'altezza. Tuttavia, mi sono dovuto ricredere. Ngo continua a fare da consulente esterno fino ad oggi, a soddisfazione di tutti. Ha un tocco magico per gli antipasti, un vero maestro dei ravioli vietnamiti (Nems) e prepara il Ceviche con una finezza che ti fa desiderare di più.

Lascia i piatti principali al suo collega locale, e questo è un bene. Ngo eccelle nel riconoscere, decifrare e implementare sapori con una precisione incredibile. Le sue creazioni culinarie forniscono un complemento delizioso alla cucina francese di Jimmy Coutel, preparata sul posto. In sostanza, il cibo è semplicemente delizioso e questo tocco internazionale periodicamente esalta l'autenticità della cucina francese.

Nel pomeriggio, mi dirigo verso la spiaggia. Ho puntato gli occhi sul più celebrato club balneare del mondo, noto come Club 55. Nel 1954, la coppia de Colmont, che erano etnologi e filmmaker, acquistò una umile casa sulla sezione della spiaggia di Pampelonne. L'anno successivo, il film "... e il pescatore ancora chiama l'uomo" con Brigitte Bardot e Curd Jürgens fu girato praticamente davanti alla porta di casa dei de Colmont. Data la loro connessione, Madame invitava spesso l equipaggio del film a pranzo. Così nacque il famoso Club 55.

Oggi il club è gestito dal figlio dei de Colmont, Patrice. Nonostante chiuda alle 18, gli ospiti continuano ad essere piuttosto distinti. Sono benvenuti i vacanzieri abituali, ma un passato trascorso può portare a futuri dinieghi, anche per occasionali celebrità.

Purtroppo, il giorno successivo scopro il lato meno perfetto di Saint Tropez. Mi fermo al lussuoso Hotel de Paris, vicino al porto, per prendere un caffè. La mia batteria del telefono era quasi scarica, così ho chiesto al concierge se potevo prendere in prestito un cavo di ricarica. Mi ha guardato sospettoso e ha suggerito di lasciare il mio telefono con lui invece. Non voleva dare via il cavo perché molti ospiti hanno l'abitudine di portarselo via. Ho rifiutato, data la mia necessità di rispondere alle email. Il concierge, un membro delle Clefs d'Or, mi ha fatto sentire come se stessi considerando rubare qualcosa, un'esperienza piuttosto spiacevole. Invece, ho passato la mia pausa caffè con il direttore Van Straaten sulla terrazza della Villa Belrose.

Valutazione dei viaggi di Rath (punteggio attuale in grassetto):

1. Cinema di eccezionale qualità2. Se solo potesse sempre essere così3. Offerta di alta qualità con qualche piccolo difetto4. Piuttosto così, niente come la Costa Azzurra5. Meglio di un ostello6. Esplicito avvertimento di viaggio

Come ex grand hotelier e operatore della piattaforma di viaggio www.travelgrand.ch, Carsten K. Rath è un viaggiatore esperto di professione. Visita personalmente tutti gli hotel che copre per ntv.de a sue spese.

Rath è responsabile della classifica www.die-101-besten.com e è anche l'autore del libro in uscita "Die 101 besten Hotels Deutschlands", che sarà pubblicato in futuro in collaborazione con "Capital".

