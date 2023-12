Si è scusata per aver maltrattato verbalmente un giudice olimpico, ma gli interrogativi sulla condotta della "Lady di ferro" dei tuffi cinesi restano.

Ma le scene che si sono verificate dopo la finale della piattaforma maschile da 10 metri a Tokyo l'anno scorso hanno "oscurato" la sua esperienza olimpica per qualche tempo, dice Wright.

Hanno anche portato alla presentazione di una denuncia ufficiale da parte di Diving New Zealand e Wright contro Zhou Jihong - vicepresidente dell'organo di governo degli sport acquatici FINA e una delle figure più influenti nei tuffi - per molestie e abusi.

Zhou, soprannominata la "Lady di ferro" dei tuffi cinesi, avrebbe lanciato un'offensiva verbale contro Wright al termine dell'evento dalla piattaforma di 10 metri per aver messo in risalto i tuffatori cinesi.

"Era a bordo piscina e mi urlava contro: è stata sicuramente una delle esperienze più umilianti della mia vita", racconta Wright alla CNN Sport.

Una commissione etica della FINA ha poi ordinato a Zhou di scrivere una lettera di scuse a Wright.

Tuttavia, alcuni membri della comunità dei tuffatori considerano le azioni di Zhou alle Olimpiadi come un punto di rottura all'interno di un più ampio modello di comportamento che ritengono dannoso per lo sport.

Uno di questi è il neozelandese Simon Latimer, ex tuffatore e giudice di gara e ora membro del Comitato tecnico per i tuffi (TDC) della FINA.

Dopo l'incidente alle Olimpiadi, a dicembre Latimer ha inviato una denuncia al direttore esecutivo della FINA Brent Nowicki, descrivendo in dettaglio il presunto "comportamento non etico" di Zhou, che a suo dire risale a diversi anni fa e "compromette l'integrità dei tuffi e della FINA".

Il documento contiene accuse secondo le quali Zhou avrebbe allenato abitualmente i tuffatori cinesi durante i principali eventi - comprese le Olimpiadi di Tokyo - e avrebbe manipolato le commissioni giudicatrici per favorire gli atleti cinesi.

Zhou non ha parlato pubblicamente di queste accuse. La CNN ha contattato l'Amministrazione generale dello sport cinese e l'Associazione cinese di nuoto per avere una risposta da Zhou, ma non ha ricevuto risposta.

La denuncia di Latimer si concentra anche sugli eventi successivi alla finale della piattaforma maschile da 10 metri dello scorso anno, un incidente a cui dice di aver assistito e che descrive come uno "sfogo personale" di Zhou nei confronti di Wright.

"Parte del reclamo è per garantire che un incidente del genere... non si ripeta mai più", ha dichiarato Latimer alla CNN Sport. "Ci sono molte cose da considerare riguardo al benessere degli atleti, ma dobbiamo anche considerare il benessere degli ufficiali di gara".

La finale si è conclusa con i tuffatori cinesi Cao Yuan e Yang Jian che hanno vinto rispettivamente la medaglia d'oro e d'argento, mentre il britannico Tom Daley ha ottenuto il bronzo.

Wright si è avvicinata a Zhou per congratularsi del successo cinese, ma ha raccontato di essere stata accolta da una raffica di insulti verbali e dall'accusa di non aver giudicato in modo appropriato e di aver sminuito gli atleti cinesi.

"Ho detto che mi dispiace che tu la pensi così, me ne sono andata e sono finita a piangere in bagno, il che non è certo il modo in cui si vuole concludere il primo evento delle Olimpiadi", racconta Wright.

"È stato piuttosto traumatico per me, ad essere onesti, soprattutto se si considera che tutti sanno che è la vicepresidente della FINA".

A consolare la Wright è stato il sostegno ricevuto da altri responsabili dei tuffi, che secondo lei erano d'accordo con il modo in cui aveva assegnato i punteggi agli atleti in gara.

Inoltre, il valutatore indipendente dell'evento - responsabile del controllo dei punteggi assegnati dalla giuria - ha concordato con il suo punteggio in due occasioni in cui ha assegnato a una tuffatrice cinese punteggi inferiori rispetto ai suoi compagni.

In una gara di tuffi, i giudici della giuria assegnano a ogni tuffo un punteggio che va da zero a dieci. Ogni evento FINA ha un valutatore che guarda i replay dei tuffi, controlla che non ci siano errori di valutazione e valuta i punteggi assegnati dai giudici.

Perché sono in questo sport?

La Wright afferma di non avere alcun interesse a presentare una "denuncia personale" o una "ritorsione" nei confronti di Zhou, ma era anche consapevole di ciò che sarebbe potuto accadere se le autorità subacquee non avessero avviato alcuna indagine.

Ritiene che Zhou avrebbe avuto il potere e l'influenza per escluderla dalle commissioni giudicatrici.

"Alla fine, credo che la mia domanda più grande sia stata: perché sono in questo sport e per cosa sono qui?". Dice la Wright.

"Ho ritenuto che fosse importante fare la cosa migliore per lo sport dei tuffi, che rimanesse equo, perché è per questo che sono qui come giudice: per classificare i tuffatori nell'ordine in cui dovrebbero essere classificati".

A novembre, il Comitato Etico della FINA ha ordinato a Zhou di scusarsi formalmente con la Wright e con il Diving New Zealand per l'incidente.

La Wright ha dichiarato di aver ricevuto la lettera di scuse, di averla "apprezzata", ma di "non averla sentita come qualcosa di personale", dato che Zhou aveva ricevuto istruzioni di inviarla.

La giuria ha inoltre stabilito che solo i membri del TDC possono accedere al ponte della piscina durante le gare e che la posizione di Zhou come Bureau Liaison - tradizionalmente incaricato di riportare le opinioni del TDC al Bureau della FINA - crea "confusione, conflitto e discordia" e "dovrebbe essere rimossa".

Nella sua denuncia, che è stata condivisa con la CNN Sport, Latimer sostiene che Zhou ha fornito assistenza agli atleti cinesi in occasione di eventi internazionali di tuffi - tra cui i Campionati del Mondo FINA e le Diving World Series, oltre alle Olimpiadi - nonostante il suo ruolo richieda neutralità.

"È assolutamente immorale... se si allenano tuffatori della propria nazione, non vedo come si possa essere considerati una parte neutrale", afferma Latimer.

"Inoltre, non riesco a pensare a nessun altro sport in cui un vicepresidente si trovi sul ponte della piscina ad allenare e ad avere un interesse così aperto nelle procedure".

Dopo le Olimpiadi, sono emersi filmati che mostrano Zhou mentre allena i tuffatori cinesi ai Giochi, mentre un altro membro del TDC, Colleen Huffman, afferma di aver visto Zhou allenare in altri eventi internazionali.

"Molte volte è molto discreta, ma ovviamente alle Olimpiadi non lo è stata affatto", dice Huffman alla CNN Sport.

"Il fatto che abbia la sua posizione e sia un'allenatrice è un enorme conflitto di interessi. Una cosa è se aiuta a casa con la squadra nazionale, un'altra cosa è se sta attivamente allenando un atleta in un importante evento FINA quando è il Bureau Liaison".

In una dichiarazione inviata alla CNN Sport, Dominique Philippopoulos, membro del TDC, ha affermato di aver chiesto due volte di allenare i tuffatori del suo paese natale, il Sudafrica, in occasione di eventi internazionali, ma in entrambe le occasioni le sue richieste sono state rifiutate dai funzionari della FINA in quanto si trattava di un conflitto di interessi.

Questo nonostante provenga da un Paese in cui lo sport dei tuffi è piccolo e gli ostacoli sono molti.

Secondo Philippopoulos, la federazione sudafricana di tuffi ha risorse limitate e fatica a finanziare viaggi all'estero e a coprire i costi degli allenatori.

Perché non ti piace la Cina?

Una terza accusa mossa da Latimer nella sua denuncia è che Zhou abbia deliberatamente manipolato le commissioni giudicatrici nel tentativo apparente di favorire i tuffatori cinesi.

"Due giudici mi hanno confidato di ritenere di essere regolarmente esclusi dal giudizio delle finali come punizione per non aver giudicato i tuffatori cinesi in modo favorevole come vorrebbe Zhou Jihong", ha scritto.

"Un giudice mi ha informato che Zhou Jihong si è avvicinato a loro durante un evento di Coppa del Mondo nel 2018 e ha chiesto 'perché non ti piace la Cina?'".

Secondo Latimer, Zhou ha "un contributo sostanziale" quando si tratta di decidere quali giudici vengono scelti per officiare le gare.

Cita la sua esperienza come giudice alle Olimpiadi di Rio 2016, prima delle quali, a suo dire, aveva ottenuto il più alto punteggio di valutazione cumulativo da parte dei valutatori tra i giudici internazionali nel periodo 2015-2016.

Nella sua denuncia, però, sostiene di essere "caduto in disgrazia" come giudice durante le Olimpiadi e di essere stato reintegrato per la finale della piattaforma maschile solo quando i membri della Commissione TDC hanno "convinto Zhou Jihong" a riconfermarlo.

"Quello che preoccupa me e altri è che i giudici nominati per le finali non sono sempre quelli che sembrano essere valutati meglio", dice Latimer.

"C'è sicuramente una discrepanza nel fatto che alcuni giudici con valutazioni molto alte ricevono poche nomine".

La gente è spaventata a morte

Da quando ha presentato la sua denuncia, Latimer dice di aver ricevuto una risposta dalla FINA, in cui si afferma che l'organo di governo non prenderà in esame le questioni da lui sollevate, poiché erano già state prese in considerazione durante la precedente denuncia presentata da Wright e Diving New Zealand.

Tuttavia, le accuse a Zhou di aver manipolato le commissioni giudicatrici e di aver fatto da allenatore durante gli eventi non sono state direttamente menzionate nella risposta del Comitato Etico a quel reclamo iniziale.

Secondo Latimer, questi problemi vengono "nascosti sotto il tappeto" dalla FINA.

In una dichiarazione inviata alla CNN, la FINA ha affermato che: "Le denunce riguardanti la signora Jihong Zhou sono state oggetto di un'indagine approfondita da parte di una commissione indipendente che ha ascoltato i testimoni e ha raggiunto una decisione che è pubblicamente disponibile sul sito web della FINA".

Il gruppo di esperti indipendenti ha concluso che non c'erano prove che suggerissero che i risultati delle competizioni fossero stati influenzati in qualche modo e, per quanto ne sappiamo, non sono state fatte altre accuse formali oltre a quanto deciso in precedenza dal gruppo di esperti indipendenti".

"In ogni momento, la preoccupazione principale della FINA è il benessere della comunità acquatica e la garanzia dell'integrità delle nostre competizioni".

Latimer definisce l'incidente tra Zhou e Wright alle Olimpiadi un "momento spartiacque" per lui: il momento in cui ha deciso di sostenere la denuncia della federazione neozelandese e poi di parlare pubblicamente del comportamento di Zhou e delle sue preoccupazioni per l'integrità dello sport.

"Sono ben consapevole del fatto che, grazie a questo processo di denuncia, potrei perdere la mia posizione all'interno del Comitato tecnico", ha dichiarato.

"Le elezioni si terranno tra due mesi a Budapest [in occasione dei Campionati del Mondo, che inizieranno il 17 giugno]. Ma per me è più importante portare a termine questa denuncia e ottenere dei provvedimenti, piuttosto che mantenere la mia posizione nella commissione, anche se ovviamente vorrei rimanere nella commissione e far parte del processo per garantire che questo tipo di comportamento non continui".

Secondo Latimer, le accuse contro Zhou hanno tardato a emergere a causa del suo status influente all'interno dello sport.

La "Lady di ferro" dei tuffi cinesi, Zhou è diventata la prima medaglia d'oro olimpica del Paese in questo sport nel 1984.

Ha continuato a guidare il dominio della Cina nei tuffi, allenando la squadra nazionale dal 1990 al 1997. Oggi, oltre a essere vicepresidente della FINA, è anche presidente dell'Associazione cinese di nuoto.

"La gente è spaventata a morte, è terrorizzata dall'idea di far vacillare la barca e perdere la propria posizione", dice Latimer.

La Huffman, intanto, dice di temere per il futuro dello sport e per la potenziale difficoltà di attrarre nuovi giudici, visto il presunto comportamento di Zhou.

"La gente non vorrà più giudicare. Non lo faranno e basta", aggiunge.

"Stiamo già lottando per trovare giudici, in particolare dalla regione del Sud America. Tutti i giudici di quell'area stanno invecchiando e i nuovi arrivati sentono parlare male di lei, di quanto sia cattiva e intimidatoria. Chi vuole fare questa esperienza?".

Per quanto riguarda la Wright, guarda ai suoi prossimi impegni di giudice con ottimismo, imperterrita da quanto accaduto alle Olimpiadi. È in lizza per officiare ai Campionati del Mondo di giugno e ai Giochi del Commonwealth di Birmingham, in Inghilterra, a luglio.

Zhou sarà probabilmente presente ai Campionati del Mondo, ma questo non la preoccupa più di tanto.

"Quello che è passato è passato", dice Wright. "Credo davvero di aver scelto il perdono, di aver scelto di andare avanti e di continuare a fare ciò che amo".

L'ufficio di Pechino della CNN ha contribuito al servizio.

Leggi anche:

Fonte: edition.cnn.com