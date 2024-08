- Si è notato un calo della durata media di vita prevista per i neonati in Sassonia-Anhalt.

La durata media della vita dei neonati maschi e femmine in Sassonia-Anhalt è diminuita ancora una volta. Lo ha reso noto l'Ufficio statistico di Stato, basandosi sulla tavola di mortalità 2021/2023 di Halle. La tavola mostra che la media è di 75,5 anni per i maschi e di 82,1 anni per le femmine.

Rispetto ai dati sulla durata della vita del 2020/2022, la durata della vita per le femmine è diminuita di tre mesi. Nel frattempo, la durata della vita prevista per i neonati maschi è diminuita di circa quattro mesi. Purtroppo, si tratta del terzo anno consecutivo in cui la durata della vita per entrambi i sessi in questo stato federale è in calo.

La tendenza al ribasso si ripercuote a livello nazionale

Purtroppo, la durata della vita prevista per i neonati in Sassonia-Anhalt resta sotto la media nazionale. Secondo la tavola di mortalità generale, la media è di 83,0 anni per le femmine a livello nazionale e di 78,2 anni per i maschi. Ancora una volta, si osserva una riduzione della durata della vita prevista rispetto alle misurazioni precedenti.

L'analisi dell'Ufficio statistico di Stato della tavola di mortalità 2021/2023 rivela una diminuzione della durata della vita prevista per entrambi i sessi in Sassonia-Anhalt, come mostrano le statistiche. A differenza della media nazionale, le statistiche mostrano che la durata della vita dei neonati in Sassonia-Anhalt è inferiore alla media.

