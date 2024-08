Si è notato un aumento significativo dei casi di crimini di estrema destra.

Il conteggio dei crimini estremisti motivati da ideologie di destra ha registrato un significativo aumento nei primi sei mesi del 2024. Come riportato dal "Frankfurter Rundschau" in un articolo del mercoledì, le autorità hanno registrato un numero impressionante di 9.802 casi. Questo numero rappresenta un aumento sostanziale di circa 2.900 casi rispetto al primo semestre del 2023. Si è raggiunto il picco in quel momento.

Questi dati derivano dalla risposta del Ministero dell'Interno a un'interrogazione parlamentare della rappresentante del Bundestag della Sinistra, Petra Pau, secondo l'articolo. "Siamo consapevoli che la cifra reale è ancora notevolmente più alta", ha commentato Pau al "Frankfurter Rundschau". Ha espresso preoccupazione per l'aumento delle parole d'odio e dell'ostilità non solo sui social media, ma anche negli ambienti politici. Ha sostenuto che questa ostilità si stava riversando per le strade. "L'AfD e la sua ideologia di destra servono da catalizzatore per tali atti violenti", ha affermato Pau.

Il numero di incidenti violenti è rimasto a un livello altrettanto elevato rispetto al 2023, con un totale di 318 casi nei primi sei mesi del 2024. Lo stesso numero di individui ha subito ferite durante questo periodo, come nel'anno precedente.

Secondo le statistiche dei crimini della polizia, sono stati registrati un totale di 60.028 crimini a sfondo politico nell'anno precedente. Circa la metà di questi, 28.945, erano legati alla categoria dell'estremismo di destra, con un aumento del 23,21%. Il numero di crimini a sfondo estremismo di sinistra è aumentato del 11,48% a 7.777 incidenti.

