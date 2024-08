- Si difende la politica di favorire la moltiplicazione

La Confederazione tedesca dei sindacati (DGB) si batte per mantenere la politica esistente del sostegno alle famiglie numerose nella cura dei figli. Come sottolineato dalla presidente della DGB Susanne Wiedemeyer, le famiglie con molti figli spesso si trovano di fronte a ostacoli finanziari significativi a causa dei costi della vita in aumento. Questa regolamentazione allevia lo stress finanziario per i genitori e riduce le disuguaglianze regionali nei costi dell'assistenza all'infanzia, ha spiegato. È inoltre importante che il governo statale affronti la situazione attuale del personale in questi servizi.

Nel 202X, l'impegno finanziario dello stato, secondo il Ministero degli Affari Sociali, è di circa 449 milioni di euro. Attualmente, le famiglie con figli in asilo nido, scuola dell'infanzia e assistenza dopo la scuola pagano solo per il figlio maggiore. Tuttavia, il CDU e il FDP nel parlamento statale si battono per far sì che in futuro le famiglie paghino solo per il figlio più piccolo. Secondo il Ministero degli Affari Sociali, ciò potrebbe far risparmiare circa 18 milioni di euro. Tuttavia, l'attuazione di una simile riforma potrebbe comportare un aumento dei costi per alcuni genitori, poiché l'assistenza all'infanzia (per i bambini di età compresa tra 0 e 3 anni) è generalmente più costosa della scuola dell'infanzia (per i bambini di età compresa tra 3 e 6 anni).

L'origine di questo dibattito sono le discussioni in corso sul doppio bilancio e l'aumento significativo delle spese statali per l'assistenza all'infanzia negli ultimi tempi. Inoltre, i fondi federali destinati alla regolamentazione dei fratelli non saranno più disponibili in futuro.

