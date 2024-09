Si dice che un'iniezione presumibilmente contro l'obesità rallenti il processo di invecchiamento.

Gestione del diabete e problemi di peso: Ozempic e Wegovy. Ma c'è di più, gli esperti rivelano. Questi iniezioni per la perdita di peso hanno mostrato numerosi ulteriori vantaggi per la salute in recenti ricerche - potrebbero trasformarsi in un certo tipo di 'elisir di lunga vita'.

Inizialmente progettati per gestire il diabete di tipo 2, i farmaci per la perdita di peso come Wegovy o Ozempic sono emersi come un potente strumento contro l'obesità. Tuttavia, questi medicinali possono fare molto di più, secondo i ricercatori che hanno parlato alla conferenza dell'European Society of Cardiology a Londra. Gli iniezioni settimanali potrebbero rallentare il processo di invecchiamento, consentendo alle persone di vivere più a lungo e in salute, hanno riferito.

Gli studi preliminari avevano già dimostrato che il semaglutide, noto con i marchi Wegovy e Ozempic, riduce il rischio di mortalità negli individui in sovrappeso o obesi con malattie cardiovascolari. Nuovi studi hanno ora rivelato che gli effetti di questi medicinali vanno oltre le aspettative iniziali per il farmaco. Gli iniezioni settimanali prevenono l'insufficienza cardiaca, riducono le morti per COVID-19, invertono la malattia renale e abbassano la pressione sanguigna non trattata.

Come ha detto Harlan Krumholz della Yale School of Medicine durante la conferenza, "Il semaglutide ha benefici ampiamente diffusi". Può essere considerato un farmaco che promuove la salute. Riduce l'infiammazione associata al cancro, al diabete, alla demenza e alle malattie cardiache. "Non mi sorprenderebbe se il miglioramento della salute delle persone in questo modo rallentasse effettivamente il processo di invecchiamento", ha detto Krumholz.

Mortalità inferiore da infezioni

I nuovi dati provengono dallo studio SELECT negli Stati Uniti, che ha coinvolto 17.600 individui in sovrappeso o obesi di età superiore ai 45 anni con malattie cardiovascolari ma senza diabete. Sono stati somministrati semaglutide o placebo e monitorati per oltre tre anni.

Coloro che hanno assunto il farmaco hanno avuto una mortalità inferiore per tutte le cause esaminate, comprese le questioni cardiovascolari e il COVID-19, hanno scoperto i ricercatori. I partecipanti che hanno ricevuto il semaglutide hanno contratto il COVID-19 con la stessa frequenza, ma sono morti meno per esso.

Indipendentemente dal genere, il farmaco ha anche ridotto il rischio di malattie cardiovascolari indesiderate come l'ipertensione e i disturbi del ritmo cardiaco; questo effetto è stato osservato più frequentemente nelle donne. Inoltre, ha migliorato i sintomi dell'insufficienza cardiaca e ha ridotto i livelli di infiammazione nel corpo - indipendentemente dal fatto che i partecipanti avessero perso peso o meno.

"La notevole riduzione delle morti non cardiovascolari e particolarmente delle morti per infezioni è stata sorprendente", ha detto Benjamin Scirica, professore di Harvard e autore principale di uno degli studi. "Questi risultati confermano che l'obesità e il sovrappeso aumentano il rischio di morte per numerosi motivi che possono essere modificati con terapie come il semaglutide".

Gli esperti hanno sottolineato in precedenza che questo farmaco non è un rimedio rapido o un sostituto di una dieta bilanciata e di un esercizio regolare e dovrebbe essere somministrato solo sotto la guida medica. Come qualsiasi farmaco, può avere effetti collaterali e rischi - i più comuni sono la nausea, il mal di stomaco e il gonfiore.

Il farmaco per la perdita di peso semaglutide, spesso utilizzato nella forma di Wegovy o Ozempic, ha mostrato potenzialità nel ridurre la mortalità da diverse infezioni, come dimostrato dallo studio SELECT. Inoltre, il semaglutide è stato trovato per ridurre il rischio di malattie cardiovascolari indesiderate e disturbi del ritmo cardiaco, con questo effetto osservato più frequentemente nelle donne, indipendentemente dalla perdita di peso.

Leggi anche: