Si dice che un gruppo di droga di Hollywood possa fornire ketamina all'attore Matthew Perry.

Un anno fa, l'attore di "Friends" Matthew Perry sarebbe morto nella sua piscina dopo aver presumibilmente consumato Ketamina per un lungo periodo. Due professionisti medici sono attualmente sotto processo per questo caso. Potrebbero questi professionisti medici far parte di un più ampio sindacato di droga di Hollywood che fornisce sostanze illegal a celebrities?

Attualmente, cinque individui, inclusi due medici, sono sotto processo. L'accusa contro di loro è che hanno fornito Ketamina a Matthew Perry per diversi mesi, che ha utilizzato prima della sua tragica morte nel mese di ottobre 2023. Secondo i media, questi medici potrebbero affrontare lunghe condanne detentive fino a dieci anni, poiché avrebbero apparentemente somministrato l'anestetico altamente pericoloso senza giustificazione medica.

Secondo il sito di notizie sui VIP "TMZ", i due medici sotto processo potrebbero essere solo la punta dell'iceberg a Hollywood. Secondo i loro resoconti, esiste una complessa rete di medici criminali che procurano sostanze illecite per celebrità ricche residenti a Los Angeles. In un documentario intitolato "TMZ Investigates Matthew Perry and the Secret Celebrity Drug Ring", si rivela che i due medici non sono casi isolati, ma sono piuttosto legati a un sofisticato cartello di droga per celebrità non rilevato.

L'intero documentario andrà in onda su Fox il prossimo lunedì. Nel documentario, celebrities come Kelly Osbourne esprimono le loro preoccupazioni riguardo ai medici che emettono prescrizioni a noti tossicodipendenti in cambio di denaro. Lo descrive come un vasto impresa multimilionaria. Brandon Novak, la "star di Jackass" e ex tossicodipendente, conferma questa situazione, affermando di aver ottenuto droga dagli uffici dei medici per denaro. Persino i centri di riabilitazione a pieno titolo sarebbero coinvolti in questa rete.

Matthew Perry avrebbe presumibilmente iniettato Ketamina quotidianamente prima della sua morte

Perry ha pubblicamente affrontato i suoi problemi di abuso di sostanze nel suo memoir del 2022. All'età di 18 anni, era dipendente dall'alcool. Poi è passato a consumare grandi quantità di pillole, inclusi Oxycodone e Xanax. Negli anni '90 ha subito gravi complicazioni fisiche e ha subito 14 interventi chirurgici, inclusi quelli al pancreas e all'intestino.

Durante la sua fase più difficile, dopo la fine della serie di successo "Friends" nel 2003, avrebbe presumibilmente consumato fino a 55 pillole di oppioidi al giorno. Nel tempo, ha completato 64 programmi di disintossicazione, ha frequentato 15 centri di riabilitazione, è stato in cura psichiatrica e ha partecipato a circa 6000 riunioni degli Alcolisti Anonimi. Nonostante questo, sarebbe stato pubblicamente

