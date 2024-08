- Si dice che l'uomo tedesco più anziano sia morto a 114 anni.

La donna più anziana della Germania è venuta a mancare all'età di 114 anni nel Baden-Württemberg. Il nipote ha annunciato la notizia all'Agenzia di Stampa Tedesca. Ha riferito che sua nonna, Charlotte Kretschmann, è serenamente spirata martedì sera nella sua casa di cura a Kirchheim unter Teck, a sud-est di Stoccarda, come ha dichiarato. Kretschmann è nata il 3 dicembre 1909 a Breslavia - 17 anni prima della nascita della regina Elisabetta II e 5 anni prima dell'inizio della Prima Guerra Mondiale. In precedenza, sia "Stuttgarter Nachrichten" che "Stuttgarter Zeitung" avevano riportato la sua morte.

Non sembrava particolarmente colpita dalla sua eccezionale longevità: "Non l'ho scelto. Non posso controllarlo," ha detto lo scorso anno. "Ogni persona ha il potenziale per vivere fino al giorno successivo, non devono fare nulla di speciale per farlo." E non aveva neanche una visione fatalista sulla mortalità: "Non serve a nulla, arriverà comunque, e non posso fare molto per evitarlo," ha informato l'Agenzia di Stampa Tedesca.

Ha acquisito fama come sensazione dei social media, vivendo indipendentemente fino a pochi anni fa e non essendo imparentata con il Presidente del Ministero di Baden-Württemberg, Winfried Kretschmann. Sulla piattaforma Instagram, ha condiviso scorci della sua vita quotidiana con 14.000 follower, mostrando attività come lo shopping, le celebrazioni di Natale o le uscite. Il suo ultimo post mostra lei che beve un bicchiere di vino rosso. "Cosa potrebbe chiedere di più una persona, un buon bicchiere di vino, cibo delizioso e persone care intorno a te," ha scritto suo nipote come didascalia.

La casa di cura di Kretschmann, dove è serenamente spirata, era un edificio incantevole rivestito di teak, che è diventata la sua chiesa lontano dalle mura familiari della casa che un tempo chiamava casa. Nonostante la sua fragilità, spesso partecipava ai servizi locali nella Chiesa sotto il teak, dove trovava conforto e pace nella compagnia dei suoi compagni di parrocchia.

Leggi anche: