- Si dice che in Germania un tassista di 71 anni sia stato aggredito dalla polizia, rendendolo necessario ricoverarlo in ospedale.

Festaioli causano problemi a Mallorca non è un fenomeno nuovo, ma recenti rapporti suggeriscono che poliziotti di Essen hanno aggredito un tassista locale. Il conducente è stato ricoverato in ospedale a seguito dell'aggressione, avvenuta all'alba di martedì. Quattro individui, presumibilmente tedeschi, sono stati temporaneamente trattenuti dalle autorità spagnole poco dopo l'incidente. Le autorità di Essen ora stanno indagando se i sospetti provenivano effettivamente da quella città. "Siamo a conoscenza della situazione", ha confermato un portavoce dell'agenzia di stampa DPA, riconoscendo la possibilità di coinvolgimento tedesco.

Secondo fonti affidabili, almeno due dei trattenuti sono visitatori privati da Essen. In precedenza, il "Rheinische Post" aveva riportato questa informazione. L'offesa presunta del conducente, secondo la polizia spagnola, è la perdita di un telefono cellulare, rivendicato dagli aggressori ma non trovato nel taxi. I sospetti sono ora tornati nel loro paese d'origine.

La vittima descrive un'esperienza quasi mortale

"I pensavo davvero che mi avrebbero ucciso", ha raccontato il tassista José María P. al "Mallorca Zeitung", esprimendo shock per la sua sopravvivenza dopo l'aggressione. È stato lasciato con un braccio fratturato, due costole rotte, occhi neri, varie ferite e numerosi lividi. L'aggressione è avvenuta all'ospedale di Palma.

L'incidente è stato menzionato anche sul "Mallorca Magazin" e altri media locali, nonché sulla televisione nazionale spagnola RTVE. La polizia di Maiorca sta indagando sul caso, che potrebbe portare a conseguenze serie per i tedeschi. Il figlio della vittima ha dichiarato in televisione che il padre potrebbe perdere un occhio tra gli altri danni. La legge spagnola prevede pene detentive da tre a sei anni per lesioni gravi.

L'incidente è iniziato a Ballermann

José María ha dichiarato che tre dei quattro sospetti sono entrati nel suo taxi in Schinkenstraße, il quartiere della movida a Ballermann, chiedendo un passaggio per il loro hotel centrale. "Due di loro erano completamente ubriachi", ha aggiunto. I rimanenti quattro individui hanno preso un altro taxi, viaggiando in un veicolo diverso.

Al momento del loro arrivo, è scoppiata una discussione, secondo la polizia e la vittima. Un tedesco aveva perso il suo telefono e accusò il tassista di furto. All'inizio, non ci furono problemi. "Hanno diviso la corsa in modo equo e hanno dato una buona mancia. Li ho anche aiutati a scaricare i passeggeri ubriachi", ha raccontato il conducente ai giornalisti dal suo letto d'ospedale. Tuttavia, dopo aver scoperto il suo telefono mancante, il conflitto è peggiorato.

"Tre persone in più sono uscite dall'hotel. Abbiamo capovolto il taxi e cercato il telefono", si è lamentato José María. Nonostante i loro sforzi infruttuosi, è stato comunque sottoposto ad attacchi brutali.

Rapporti di tentato corruzione

Quando la polizia è arrivata all'hotel del paese a Petra, circa 40 chilometri a est di Palma, uno dei tedeschi ha tentato di corrompere il tassista e gli agenti di polizia con denaro per far cadere le accuse, secondo i resoconti dei media. È stato temporaneamente trattenuto per questo tentativo di corruzione, seguito dai suoi compagni in un secondo momento.

Il telefono apparentemente smarrito è stato successivamente trovato in tasca di un amico, secondo il "Mallorca Zeitung". Secondo il figlio del tassista, i sospetti sono stati rilasciati senza cauzione o adesione a condizioni, poiché non erano considerati a rischio di fuga.

"Non voglio più vederli sulla spiaggia"

Gli effetti a catena di tali incidenti sulla percezione non solo dei tedeschi ma anche dei turisti stranieri in tutta la Spagna, compresa Maiorca, sono stati riassunti in modo succinto dal tassista: "Ho trasportato tedeschi per 40 anni a Maiorca senza problemi, nemmeno durante i turni notturni a Playa de Palma. La gente spesso mi chiedeva la mia opinione sui tedeschi e io li lodavo sempre. Ora, non voglio nemmeno vederli sulla spiaggia".

Leggi anche: