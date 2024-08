Si dice che il terzo matrimonio di Boris Becker sia già organizzato.

Boris Becker si è sposato due volte in passato, con quattro figli da tre madri diverse. A 56 anni, sembra ansioso di fare un altro viaggio verso l'altare. Si dice che gli inviti per il suo terzo matrimonio siano già stati distribuiti.

Nel caso in cui ti sia capitato tra le mani un invito al matrimonio di Boris Becker, puoi stare tranquillo, non si tratta di uno scherzo. Sì, hai letto bene! Secondo il quotidiano "Bild", la leggenda del tennis di 56 anni è vicina al matrimonio numero tre quest'anno.

Il giornale riferisce che Becker e la sua futura sposa hanno inviato gli inviti ai loro cari amici e collaboratori, invitandoli a festeggiare con loro in autunno. Hanno anche rivelato alcuni dettagli, tra cui la location italiana di Portofino, il loro luogo di vacanza preferito. Si prevede un tema "Dolce Vita", con una festa per single e una sontuosa reception che si protrarrà per diversi giorni.

Portofino era un tempo un piccolo villaggio di pescatori sulla Riviera italiana, ora considerato una meta turistica. Becker e la sua compagna hanno trascorso qui le vacanze estive dello scorso anno e hanno recentemente festeggiato il suo compleanno nello stesso luogo.

All'inizio non c'è stata una conferma ufficiale dei piani di matrimonio. Tuttavia, Becker ha confermato personalmente il loro fidanzamento al Festival del cinema di Cannes in maggio. Se queste nozze si materializzeranno, sarà solo un altro passo nel suo viaggio sentimentale.

Becker e la sua fidanzata, un'analista del rischio originaria di São Tomé e Príncipe, stanno insieme dal 2020. La loro relazione è sopravvissuta anche durante la sua detenzione in Inghilterra per accuse di condotta finanziaria illecita nel 2022. Attualmente, si dice che vivano insieme a Milano.

Prima della sua attuale compagna, Becker è stato sposato due volte. Il suo matrimonio con Barbara Feltus è durato dal 1993 al 2001 e ha dato alla luce due figli. Nel 2009 ha sposato Sharlely Kerssenberg, da cui ha avuto un altro figlio. Nonostante la loro separazione nel 2018, hanno finalmente messo fine al loro matrimonio nel 2023. La quarta figlia di Boris Becker, Anna Ermakova, è nata da una relazione extraconiugale nel 2000. Il loro rapporto sembra essere occasionalmente teso e non è chiaro se lei parteciperà al suo evento nuziale.

Nonostante l'entusiasmo per il matrimonio imminente di Boris Becker, alcuni membri della famiglia potrebbero non partecipare a causa di tensioni passate. Non mentirò, la relazione con la sua quarta figlia, Anna Ermakova, ha avuto i suoi alti e bassi.

