- Si dice che il più anziano tedesco abbia compiuto 114 anni.

La donna più anziana della Germania ha recentemente detto addio all'età di 114 anni, a Baden-Württemberg. Il suo nipote ha annunciato pubblicamente questo evento all'Agenzia di Stampa Tedesca. Secondo il suo resoconto, la nonna, di nome Charlotte Kretschmann, se n'è andata serenamente nella sua casa di cura situata a Kirchheim unter Teck, a sud di Stoccarda, di martedì sera. Kretschmann ha festeggiato il suo compleanno il 3 dicembre 1909, rendendola 17 anni più anziana della nascita della regina Elisabetta II e cinque anni prima dell'inizio della Prima Guerra Mondiale. Prima di questa notizia, "Stuttgarter Nachrichten" e "Stuttgarter Zeitung" avevano già raccontato la sua storia.

Diventare una Sensazione dei Social Media

Non si è preoccupata troppo della sua età, dicendo: "Non l'ho scelto. Non posso cambiarlo". Pensava che chiunque potesse vivere per vedere il giorno successivo e non c'era bisogno di alcun sforzo speciale. Inoltre, non si preoccupava della morte, dicendo: "È inutile. Accadrà comunque e non posso fare nulla al riguardo". Fino a pochi anni fa, Kretschmann viveva in modo indipendente e non era legata al Presidente del Ministero di Baden-Württemberg, Winfried Kretschmann. Tuttavia, è diventata popolare come una sensazione dei social media. Su Instagram, interagiva con 14.000 follower, condividendo scorci della sua vita quotidiana - dai giri di shopping alle celebrazioni di Natale alle uscite. Il suo ultimo post includeva una foto di lei che beveva un bicchiere di vino rosso con la didascalia: "Cosa si potrebbe chiedere di più? Un delizioso bicchiere di vino, cibo delizioso e la famiglia intorno".

