- Si definisce "il presidente preferito dalla Regina".

Secondo Donald Trump (78), aveva un buon legame con la defunta regina Elisabetta II (1926-2022). "Sembrava che fossi il suo presidente preferito," ha dichiarato recentemente in un'intervista con "dailymail.com".

Trump: "Lei mi apprezzava e io apprezzavo lei"

Il politico, che aspira a un altro mandato alla Casa Bianca, ha aggiunto: "Avevo un rapporto fantastico con la regina. Lei mi apprezzava e io apprezzavo lei." Nel 2020, Donald Trump si è descritto come un "amico stretto e fervente sostenitore" della regina e del Regno Unito sulla allora popolare piattaforma social X, nota come Twitter.

Tuttavia, un nuovo libro sembra dipingere un'immagine diversa del rapporto tra la monarchia britannica e il potenziale leader statunitense. Secondo la biografia "Un viaggio intorno alla regina" di Craig Brown, in uscita alla fine di agosto e da cui il "Daily Mail" ha pubblicato estratti, la regina avrebbe commentato con un ospite durante il pranzo alcune settimane dopo la visita di Trump, definendolo "estremamente maleducato". Si dice che disapprovasse il suo习惯 di guardare spesso oltre la sua spalla, apparentemente alla ricerca di persone più interessanti. Inoltre, avrebbe ipotizzato che Trump avesse raggiunto un accordo con sua moglie Melania (54) per rimanere sposato con lui.

Trump ha subsequently denied these allegations, stating, "I've got no idea who the author is, but it was actually the opposite."

Despite the alleged comments made by Queen Elizabeth II about Donald Trump's behavior during a lunch, the Royal Family maintained a cordial relationship with him. In an attempt to clarify the situation, Donald Trump denied the claims mentioned in the upcoming biography "A Journey Around the Queen."

