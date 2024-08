- Si costruisce una delle più grandi piramidi natalizie del mondo

In pieno agosto, una mastodontica piramide di Natale viene costruita a Wanzleben, Sassonia-Anhalt, destinata a diventare una delle più grandi al mondo. La piramide, progettata come punto vendita per vin brulè e altre bevande al mercato di Natale di Essen, viene creata dalla società Hutten, secondo il suo direttore generale, Jimmy Blume.

La piramide, che rappresenta la storia della Natività, è composta da sei livelli che raggiungono un'altezza di circa 20 metri. In cima, giganti figure di legno della Natività, tra cui Maria, Giuseppe, Gesù, i Re Magi e animali come bue, asino e pecore, ruotano.

Secondo il Guinness dei Primati, la piramide di Natale più alta del mondo nel 2010 era alta 20 metri, situata al mercato di Natale di Berlino. Tuttavia, i resoconti dei media suggeriscono che una piramide alta 26,50 metri è stata eretta a Dresda nel 2015.

Dopo la pandemia, i mercati di Natale si sono rapidamente ripresi, con le persone ansiose di riunirsi, nota Blume. In risposta, gli operatori del mercato cercano di creare attrazioni e stand sempre più spettacolari. La società di Blume ha ricevuto richieste sempre maggiori per stand per vin brulè più alti o grandi.

Richard Müller, l'impresario di Essen che ha commissionato la piramide da 300.000 euro, è soddisfatto della struttura. "Abbiamo un mercato di Natale molto tradizionale a Essen", dice. "La Natività e le sue figure contribuiscono all'atmosfera festosa".

"Volevo fare qualcosa di speciale, non solo per i nostri visitatori abituali, ma anche per la nostra città", spiega Müller. "Come grande città, dobbiamo pensare in grande".

La famiglia Blume, con un background di Schaustellerei e una tradizione che risale al 1871, ha creato per gli ultimi due anni piccole capanne, grandi piramidi e capanne per il vin brulè a più piani nel loro magazzino della Sassonia-Anhalt. Attualmente, stanno costruendo un funzionante gigante orologio a cucù stand per il mercato di Natale di Colmar in Francia. La società serve impresari in tutta l'Europa, ricevendo anche richieste da Dubai.

