Si conclude l'arringa finale del processo ai paramedici per la morte di Elijah McClain nel 2019

Jeremy Cooper e Peter Cichuniec si sono dichiarati non colpevoli delle accuse di omicidio colposo e di negligenza criminale, dopo che una dose di 500 milligrammi di ketamina da loro somministrata a McClain ne ha causato la morte, secondo un rapporto autoptico modificato pubblicato nel 2022.

Le deliberazioni della giuria inizieranno giovedì mattina.

Entrambi i paramedici hanno testimoniato lunedì di aver creduto che McClain stesse sperimentando un "delirio eccitato" durante il confronto con gli agenti di polizia di Aurora, e il loro protocollo di trattamento prevedeva la somministrazione di una dose di ketamina che ritenevano sicura e non avrebbe ucciso una persona.

"Durante la nostra formazione, ci è stato detto più volte che questo è un farmaco sicuro ed efficace", ha detto Cichuniec alla corte. "È l'unico farmaco che possiamo portare con noi in grado di fermare ciò che sta accadendo e di calmarlo, in modo da poter controllare le vie respiratorie e la sua sicurezza, portandolo in ospedale il più velocemente possibile".

Durante l'arringa di mercoledì, il procuratore generale del Colorado Shannon Stevenson ha detto che i paramedici "non si sono assunti la responsabilità di nessuna delle loro azioni" mentre testimoniavano al processo.

"Gli imputati hanno fatto tutte queste cose insieme", ha detto Stevenson. "Li avete sentiti dire, avete sentito i loro esperti dire: hanno agito come una squadra. Hanno deciso entrambi di somministrare la ketamina. Entrambi hanno deciso di somministrare 500 [milligrammi]. Entrambi sono rimasti lì mentre Elijah peggiorava sempre di più e non hanno fatto nulla. Sono entrambi responsabili".

Gli avvocati di Cooper e Cichuniec hanno sostenuto nelle loro arringhe che McClain mostrava segni di delirio eccitato e che stavano seguendo la loro formazione quando hanno deciso di somministrargli la ketamina.

L'avvocato difensore di Cooper, Michael Pellow, ha ripetuto la dichiarazione di Cooper che ha "cercato di confrontare" il peso di McClain con il suo, stimando che pesasse circa 15 chili in meno. Pellow ha detto alla corte che Cooper stava cercando di fare una valutazione per stimare il suo peso "senza alcuna istruzione su come farlo con qualcuno a terra".

"Stavano seguendo il loro addestramento. Stavano seguendo i loro protocolli. Erano stati istruiti sull'ampio margine di sicurezza. La ketamina è sicura. Il delirio da eccitazione è pericoloso. È su questo che si basa la loro formazione", ha detto Pellow.

Questo è il terzo e ultimo processo relativo alla morte di McClain, dopo che anche tre agenti di polizia di Aurora sono stati processati per il loro coinvolgimento nell'incidente. L'agente Randy Roedema è stato giudicato colpevole di omicidio colposo e aggressione e successivamente licenziato dal dipartimento. L'agente Jason Rosenblatt, che era stato licenziato nel 2020, è stato processato insieme a Roedema e assolto da tutte le accuse. L'agente Nathan Woodyard è stato processato separatamente e anch'egli assolto da tutte le accuse.

La madre di McClain, Sheneen McClain, dopo l'assoluzione di Woodyard ha dichiarato alla CNN KUSA di non avere fiducia nel sistema giudiziario.

"Ci delude, non solo le persone di colore, ma tutti", ha detto alla KUSA. "Non fanno la cosa giusta, fanno sempre il minimo indispensabile".

Le accuse contro i cinque primi soccorritori derivano dall'arresto di McClain, 23 anni, il 24 agosto 2019, quando gli agenti hanno risposto a una chiamata per una "persona sospetta" che indossava un passamontagna, secondo l'accusa. Gli agenti hanno affrontato McClain, l'hanno trascinato a terra e gli hanno imposto una stretta carotidea mentre tornava a casa da un minimarket portando con sé una borsa di plastica con del tè freddo.

La vicenda dei due paramedici sotto processo per la morte di una persona che hanno curato sotto la custodia della polizia non ha precedenti, come ha riferito la CNN. I paramedici sono in genere agenti governativi locali protetti da immunità statutarie e possono subire lesioni e decessi anche quando si attengono alla loro formazione medica.

È raro che gli agenti di polizia debbano affrontare accuse penali per scontri in servizio, a causa delle leggi che proteggono il loro diritto all'uso della forza, ma è estremamente raro che paramedici e tecnici di emergenza debbano affrontare conseguenze - professionali, civili o penali - per le loro azioni sul lavoro.

Cooper e Cichuniec sono stati sospesi dal loro ruolo nel settembre 2021 dopo essere stati accusati penalmente, ha dichiarato alla CNN un portavoce della Divisione strutture sanitarie e servizi medici di emergenza del Dipartimento di salute pubblica e ambiente del Colorado. Il dipartimento deciderà di rimuovere le loro certificazioni a seconda dell'esito del processo, ha dichiarato il portavoce.

I paramedici concordano che la dose di ketamina era troppo alta

Gli avvocati difensori dei tre agenti di Aurora al processo hanno attribuito la morte di McClain alla decisione dei paramedici di iniettargli una dose di ketamina troppo elevata per la sua taglia. L'uso della ketamina da parte dei soccorritori per tranquillizzare le persone contro la loro volontà ha sollevato polemiche e scatenato indagini in diversi Stati.

Nel corso della testimonianza, Cichuniec e Cooper hanno dichiarato di aver stimato che McClain pesasse 200 libbre e di aver somministrato una dose di 500 milligrammi all'allora 23enne, che in realtà pesava solo 143 libbre.

Un rapporto modificato sull'autopsia, reso pubblico nel 2022, indicava come causa della morte di McClain "complicazioni dovute alla somministrazione di ketamina in seguito a costrizione". Le modalità del decesso non sono state determinate.

Durante l'interrogatorio del suo avvocato, Cichuniec ha testimoniato che quando è arrivato sulla scena nel 2019, ha visto tre agenti di polizia di Aurora lottare a terra con McClain. A un certo punto, Cichuniec ha detto che uno degli agenti ha preso McClain e lo ha sbattuto a terra.

"Ho visto tre agenti lottare più di quanto abbia mai visto nelle migliaia di chiamate di combattimento a cui ho partecipato prima", ha detto Cichuniec. Ha testimoniato di ritenere che McClain fosse in preda a un "delirio eccitato" e che l'unico trattamento fosse la somministrazione di ketamina.

"Era molto sudato, respirava molto velocemente", ha detto Cichuniec alla corte. "Non riuscivo a sentire un linguaggio chiaro da parte sua. Mi sembrava solo un po' disorientato".

Cichuniec ha detto che Cooper alla fine ha somministrato 500 milligrammi di ketamina al deltoide destro di McClain.

Durante il controinterrogatorio da parte dell'accusa, Cichuniec ha concordato che il dosaggio corretto per la sua stima del peso corporeo di McClain avrebbe dovuto essere di 425 milligrammi, ma che ha arrotondato a 500 milligrammi perché McClain mostrava un'agitazione extra. I pubblici ministeri hanno poi mostrato alla corte che non c'era nulla nel precedente addestramento di Cichuniec sulla ketamina che indicasse la necessità di somministrare un dosaggio maggiore a causa di livelli più elevati di agitazione in un paziente.

Cichuniec ha anche concordato con i pubblici ministeri che la dose di ketamina di 500 milligrammi era il cinquanta per cento in più di quella raccomandata per il peso effettivo di McClain.

Cooper ha fatto eco alla precedente testimonianza di Cichuniec mentre era al banco dei testimoni, dicendo che ritenevano che l'unico protocollo di trattamento fosse quello di somministrare la dose di ketamina che gli era stata indicata come sicura e che non avrebbe ucciso una persona.

Nel suo controinterrogatorio, l'accusa ha mostrato a Cooper che il suo precedente addestramento sulla ketamina includeva avvertimenti sui maggiori effetti collaterali e rischi, tra cui la depressione respiratoria, se fosse stata somministrata una dose eccessiva di ketamina.

L'assistente generale Jason Slothouber ha anche interrogato Cooper sul motivo per cui, come si è sentito nel video della bodycam dell'incidente mostrato in tribunale, non ha mai fatto domande a McClain sul suo nome, sul suo peso o sulle sue condizioni.

Cooper ha detto di non aver parlato con McClain nel tentativo di calmare la situazione e che McClain parlava in modo incoerente. Secondo la sua testimonianza, non ricorda che McClain abbia detto "per favore, aiutatemi" mentre Cooper era accanto a lui.

"Stavo cercando di somministrare le cure, di prendermi cura di Elijah, di portarlo in ospedale in modo sicuro", ha detto Cooper alla giuria alla fine della sua testimonianza.

I paramedici "non ci hanno nemmeno provato", dice l'accusa

Durante l'arringa finale, l'avvocato di Cichuniec, David Goddard, ha affermato che esiste un "ampio profilo di sicurezza anche nel dosaggio" della ketamina.

"Non hanno dimostrato, al di là di ogni ragionevole dubbio, che questi signori siano responsabili della morte di Elijah McClain o che abbiano fatto qualcosa per aggredire o somministrare la ketamina per qualsiasi altro scopo che non fosse il tentativo di curare un delirio eccitato", ha detto Goddard alla corte.

Nelle arringhe dell'accusa, Slothouber ha detto che i paramedici hanno trattato McClain come se fosse un "problema" piuttosto che un loro paziente, affermando che si è trattato della "peggiore cura possibile" che potesse essere data a McClain.

"È un atto sconsiderato. Non c'è l'intenzione di uccidere. È l'intenzione di causare dolore, lesioni fisiche e stupore. Non è l'intenzione di uccidere, ma è selvaggiamente, follemente sconsiderato. È l'equivalente medico di mettersi una benda, saltare in macchina e premere l'acceleratore più forte che si può", ha detto Slothouber.

Slothouber ha detto che l'incidente avrebbe avuto lo stesso esito se i paramedici fossero arrivati sulla scena, avessero somministrato a McClain una dose di ketamina da 500 mg e fossero tornati nella loro ambulanza.

"La chiave di questo caso è la gravità della situazione. Che gli imputati non ci hanno nemmeno provato. Quando Elijah McClain ha supplicato: "Per favore, aiutatemi", lo hanno lasciato lì. Gli hanno somministrato una dose eccessiva di ketamina, l'hanno lasciato lì di nuovo e l'hanno ucciso. Ed è per questo che sono colpevoli", ha detto Slothouber.

