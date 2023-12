Si chiede che la partita della Germania a Euro 2020 contro l'Ungheria venga giocata in uno stadio dai colori arcobaleno

Questo dopo che il consiglio comunale di Monaco di Baviera ha presentato una mozione per cambiare il modello di illuminazione all'esterno dell'Allianz Arena sulla scia di una legge anti-LGBTQ approvata dal parlamento ungherese all'inizio del mese.

La legge, approvata il 15 giugno, vieta la diffusione nelle scuole di contenuti che promuovono l'omosessualità e il cambiamento di sesso. La legge è stata accolta con forti critiche da parte dei gruppi per i diritti umani e dei partiti di opposizione.

"[Monaco] si impegna per la diversità, la tolleranza e la reale uguaglianza nello sport e in tutta la società", si legge in una proposta trasversale presentata dal consiglio comunale.

In occasione della partita dei Campionati Europei di Calcio tra Germania e Ungheria, la capitale del Land di Monaco vuole dare un segno importante e visibile di solidarietà nei confronti della comunità LGBTI in Ungheria, che soffre per l'attuale inasprimento della legislazione omofoba e transfobica del governo ungherese".

"La capitale dello Stato di Monaco di Baviera, in quanto sede di Euro 2020, ha già deciso di far sventolare le bandiere arcobaleno sul municipio per dare una chiara dichiarazione il giorno della partita".

Secondo la ZDF, affiliata alla CNN, il sindaco di Monaco Dieter Reiter sta lavorando con la UEFA, l'organo di governo del calcio europeo, per ottenere il permesso di illuminare l'Allianz Arena con i colori dell'arcobaleno per la partita di mercoledì.

La bandiera arcobaleno è diventata un simbolo universale di speranza per le persone LGBTQ di tutto il mondo ed è comunemente adottata dalla comunità calcistica come dimostrazione di solidarietà.

L'invito a illuminare l'Allianz Arena in vista della partita di mercoledì, che sarà l'ultima di entrambe le squadre nelle fasi a gironi di Euro 2020, arriva dopo che la UEFA ha chiuso un'indagine sulla fascia da capitano arcobaleno indossata dal portiere tedesco Manuel Neuer durante il torneo.

"La UEFA ha comunicato oggi alla DFB di aver interrotto la revisione della fascia da capitano arcobaleno indossata da Manuel Neuer", si legge in un tweet della DFB, l'organo di governo del calcio tedesco, di domenica.

"In una lettera, la fascia è stata valutata come simbolo della squadra per la diversità e quindi per una 'buona causa'".

Neuer ha indossato la fascia al braccio durante le partite della Germania contro Francia e Portogallo la scorsa settimana. Non ha commentato pubblicamente l'indagine della UEFA.

"La UEFA ha esaminato la fascia indossata dal giocatore in questione e, considerando che stava promuovendo una buona causa, cioè la diversità, la squadra non dovrà affrontare procedimenti disciplinari", ha dichiarato un portavoce della UEFA alla CNN.

Domenica, inoltre, la UEFA ha annunciato di aver avviato un'indagine su "potenziali incidenti discriminatori" durante le partite di Euro 2020 a Budapest, in Ungheria.

Secondo la UEFA, gli incidenti si sono verificati durante le partite dell'Ungheria contro il Portogallo, il 15 giugno, e contro la Francia, il 19 giugno, entrambe disputate alla Puskas Arena davanti a un pubblico numeroso.

Le immagini diffuse sui social media mostrano uno striscione con la scritta "Anti-LMBTQ" - l'abbreviazione ungherese di LGBTQ - durante la partita inaugurale del torneo contro il Portogallo.

È stato nominato un ispettore per supervisionare l'indagine disciplinare.

Dopo aver perso la partita d'esordio contro il Portogallo per 3-0, l'Ungheria ha ottenuto il primo punto di Euro 2020 pareggiando 1-1 contro la Francia domenica.

Aleks Klosok della CNN ha contribuito al servizio.

Fonte: edition.cnn.com