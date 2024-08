- Si assicura un ruolo collaborando con Tom Cruise.

L'attrice tedesca Sandra Hüller (46), nota per i suoi ruoli in "Anatomia di una caduta" e "La zona d'interesse", ha conquistato anche Hollywood. È stata nominata per il premio alla migliore attrice agli ultimi Oscar e ai Golden Globe per il suo ruolo nel thriller legale di Justine Triet (46). Secondo "Deadline", ha appena ottenuto un ruolo in un importante produzione cinematografica. Questa volta, si unirà al nuovo film senza titolo di Alejandro G. Iñárritu (61), in cui reciterà anche Tom Cruise (62), sia davanti che dietro la macchina da presa.

Stando al rapporto, Sandra Hüller si unirà a un cast di tutto rispetto per il film prossimo di Iñárritu. Tom Cruise servirà sia come produttore che come attore protagonista. Oltre a lui, il cast include veterani come John Goodman (72), Jesse Plemons (36), Michael Stuhlbarg (56) e la nuova arrivata australiana Sophie Wilde (26), che ha recentemente attirato l'attenzione con la sua performance in "Talk to Me". Riz Ahmed (41) è in trattative per un ruolo.

Progetto cinematografico sconosciuto

Non abbiamo ancora molte informazioni su questo film stellare. Secondo "Deadline", ruota intorno "all'uomo più potente della terra" che intraprende un viaggio selvaggio per dimostrare di essere l'ultimo salvatore della civiltà. Tuttavia, sembra giocare un ruolo significativo nel suo possibile declino.

Lavorare con Alejandro G. Iñárritu è un'opportunità allettante per gli attori di primo piano. Come regista di film acclamati dalla critica come "Birdman", "The Revenant" e "Babel", vanta quattro Oscar e numerosi altri premi. I suoi attori protagonisti ricevono anche riconoscimenti, spesso con vittorie o nomination agli Oscar. Leonardo DiCaprio (49) ha finalmente ottenuto il suo primo Oscar per "The Revenant" nel 2016, mentre Michael Keaton (72) è stato nominato per "Birdman" l'anno precedente.

