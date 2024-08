- Si aspettano piogge e piogge intense entro la fine della settimana, seguite da una domenica di sole splendente.

Le persone nel Nord Reno-Westfalia dovrebbero prepararsi a rovesci e temporali entro la fine della settimana. Il Servizio Meteorologico Tedesco (DWD) prevede che già dalle 13:00 di venerdì il cielo sarà coperto con occasionali piogge. La temperatura massima raggiungerà i 22-26 gradi Celsius. Inoltre, ci saranno venti moderati a tesi, con raffiche forti e in alcune aree venti che potrebbero essere tempestos. Sabato, il Nord Reno-Westfalia avrà cieli sereni initially, ma alla sera sono previsti rovesci e temporali, a volte con forti piogge e grandine. Il termometro salirà a massimi di 27-31 gradi Celsius. Ci sarà vento moderato, ma durante le piogge e i temporali potrebbero verificarsi raffiche di uragano.

Domenica, il tempo sarà nuovamente parzialmente nuvoloso. Non sono previste piogge. La temperatura scenderà a un massimo di 19-21 gradi Celsius. In generale, ci sarà un vento piuttosto forte.

Despite the clear skies initially, rain showers and thunderstorms with heavy rain and hail are expected in North Rhine-Westphalia by Saturday evening. On the contrary, Sunday is expected to be partly cloudy without any rainfall.

