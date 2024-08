Si arriva al punto della direttiva del paziente.

Superare l'Ansia della Pagina Bianca: Navigare il Processo di Stabilire un Direttiva Anticipata di Assistenza Sanitaria - Affrontare la Propria Mortalità Frontalmente - Suggerimenti per Simplificare il Processo.

Se in futuro non fossi in grado di sorvegliare le mie scelte di assistenza medica: Dovrei essere intubato meccanicamente? Dovrei essere nutrito meccanicamente? Dove preferirei trascorrere i miei ultimi giorni: a casa, in ospedale o in una struttura ospedaliera?

Tutte queste domande possono essere affrontate e regolate in una direttiva anticipata di assistenza sanitaria. Questo è cruciale per garantire che i medici siano a conoscenza delle cure desiderate o non desiderate in caso di emergenza. Tuttavia, stabilire una tale direttiva può essere scoraggiante poiché nessuno gode nel contemplare la propria fine della vita. Da dove iniziare? Dove cercare aiuto? Cosa altro considerare? Di seguito sono riportati alcuni suggerimenti:

Consiglio 1: Utilizzare Modelli e Sezioni Precompilate

Un modo per alleviare la paura della pagina bianca è utilizzare modelli o sezioni precompilate. Puoi personalizzare la tua direttiva anticipata di assistenza sanitaria in base alle tue preferenze personali utilizzando questi. In particolare, "Finanztest" (Edizione 9/2024) ha notato che questi modelli aumentano la certezza giuridica poiché il linguaggio potrebbe essere ambiguo per le persone non mediche.

Sono disponibili diverse risorse per creare una direttiva anticipata di assistenza sanitaria, comprese quelle disponibili su [sito web]. Molti medici di base offrono anche modelli e sezioni precompilate corrispondenti.

Nota: Una data e una firma sono tutto ciò che è necessario per rendere una direttiva anticipata di assistenza sanitaria legalmente vincolante, secondo "Finanztest". In questo caso, non è necessario un notaio.

Consiglio 2: Consultare il Medico di Base

Se si desidera comprendere meglio determinate procedure mediche, è possibile discutere la propria direttiva anticipata di assistenza sanitaria con il proprio medico di base.

Tuttavia, si noti che, secondo "Finanztest", una tale consulenza è considerata un servizio sanitario individuale (IGeL), il cui costo non è coperto dall'assicurazione sanitaria obbligatoria. Il costo della consulenza può variare tra 60 e 325 euro, a seconda della portata della conversazione.

Consiglio 3: Rivedere Regolarmente

Una volta completata la tua direttiva anticipata di assistenza sanitaria, cosa fare dopo? Il Centro di Consigli dei Consumatori Tedesco raccomanda di portare con sé un biglietto nel portafoglio che faccia riferimento alla posizione della tua direttiva, ad esempio a casa o dal tuo medico.

Ma non è tutto. Poiché le nostre opinioni e il nostro stato di salute possono cambiare, è prudente rivedere la tua direttiva anticipata di assistenza sanitaria regolarmente per garantire che rimanga aggiornata. Gli esperti di "Finanztest" suggeriscono di farlo ogni tre-cinque anni e di apportare eventuali modifiche necessarie. Le direttive anticipate di assistenza sanitaria legalmente vincolanti che hanno decenni sono ancora valide.

Nel redigere la tua direttiva anticipata di assistenza sanitaria, utilizzare modelli e sezioni precompilate può aiutare a risolvere eventuali questioni legali legate all'ambiguità, come indicato in "Finanztest" (Edizione 9/2024). Inoltre, è importante rivedere e aggiornare regolarmente la tua direttiva per garantire che rifletta le tue preferenze e le tue esigenze di assistenza sanitaria attuali, come raccomandato dagli esperti di "Finanztest".

