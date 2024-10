Si apre un grande sciopero lungo la costa orientale americana, che potrebbe portare a carenze e a un aumento dei prezzi.

Il disturbo che inizierà a mezzanotte ostacolerà il trasferimento di una moltitudine di merci attraverso la maggior parte dei porti cargo dal Maine al Texas. Ciò comprenderà banane, bevande alcoliche europee, tra cui birra, vino e superalcolici, nonché mobili, abbigliamento, articoli per la casa, veicoli europei e i loro componenti essenziali per la continuità della produzione e dell'occupazione negli Stati Uniti in quelle strutture, tra numerosi altri articoli. Potrebbe inoltre bloccare le esportazioni degli Stati Uniti attualmente distribuite attraverso questi porti, influenzando le vendite per le aziende americane.

C'è un divario significativo tra le richieste del sindacato e l'accordo proposto dall'Alleanza Marittima degli Stati Uniti (USMX). L'alleanza marittima rappresenta importanti compagnie di navigazione, tutte di proprietà straniera, nonché operatori di terminal e autorità portuali.

In un'intervista a CNN martedì mattina, il presidente dell'ILA Harold Daggett ha dichiarato: "Se dobbiamo rimanere qui per un mese o due mesi, questo mondo crollerà". La sua opinione era: "Andate a biasimare loro. Non biasimate me, biasimate loro".

Martedì pomeriggio, l'USMX ha rilasciato la sua prima dichiarazione pubblica riguardo allo sciopero, esprimendo orgoglio per la sua offerta al sindacato. "L'USMX è orgogliosa dei salari e dei benefici che offre ai suoi 25.000 dipendenti dell'ILA e sostiene attivamente un processo di contrattazione collettiva che consente di trattare i salari, i benefici, la tecnologia e la sicurezza dei lavoratori su base quotidiana", ha dichiarato l'USMX. Hanno dimostrato il loro impegno per porre fine allo sciopero preventivo dell'ILA attraverso la loro attuale offerta di un aumento salariale del quasi 50%, superando gli accordi sindacali recenti, affrontando l'inflazione e riconoscendo il lavoro difficile dell'ILA nel mantenere l'economia globale.

L'USMX ha invitato il sindacato, che non ha partecipato a negoziati faccia a faccia con l'USMX da mesi, a fornire un percorso per il loro ritorno al tavolo delle trattative.

Possibili carenze

In base alla durata dello sciopero, potrebbe verificarsi una scarsità di beni sia per i consumatori che per l'industria, con il possibile aumento dei prezzi. Potrebbe anche rappresentare un ostacolo per l'economia, che ha mostrato segni di ripresa dai disturbi della catena di fornitura causati dalla pandemia e dagli aumenti successivi dell'inflazione.

I porti interessati includono il Porto di New York e del New Jersey, il terzo porto degli Stati Uniti per volume di merci. Sono inclusi anche porti specializzati in altre aree.

Il Porto di Wilmington nel Delaware, descritto come il principale porto di banane del paese, gestisce una notevole quantità di banane preferite dagli americani, con 1,2 milioni di tonnellate metriche che arrivano attraverso i porti interessati, rappresentando circa il 25% dell'offerta di banane del paese.

Prodotti deperibili come le ciliegie, nonché una alta percentuale di vini, birre e alcolici importati, vengono trasportati attraverso questi porti. Inoltre, i materiali grezzi utilizzati dai produttori alimentari degli Stati Uniti, come il cacao e lo zucchero, costituiscono una parte significativa delle importazioni interessate.

Variai beni non deperibili, tra cui mobili e elettrodomestici, vengono importati attraverso questi porti. I rivenditori hanno attivamente acquistato le importazioni che si aspettano di vendere durante il periodo natalizio prima che lo sciopero iniziasse il 1° ottobre.

Molti beni non possono essere reindirizzati a causa dell'inpracticability di utilizzarli aerei o trasportarli a porti alternativi.

Fortunatamente, la maggior parte dei beni natalizi che i rivenditori accumulano per la stagione sono già stati spediti attraverso i porti a questa fase dell'anno. Di conseguenza, l'impatto dello sciopero sullo shopping natalizio è probabile che sia meno grave del previsto.

Tuttavia, la maggior parte di questi beni natalizi può rimanere in magazzino, o addirittura nei contenitori di spedizione, per periodi di tempo prolungati. I prodotti deperibili, come frutta e verdura, che transitano attraverso i porti, potrebbero riscontrare scarsità o aumenti dei prezzi già dalla prossima settimana.

Articoli come alcolici, mobili e alcuni veicoli potrebbero avere sufficienti scorte, rendendo le scarsità meno evidenti per un mese o più. Il Dipartimento dell'Agricoltura degli Stati Uniti ha dichiarato che i consumatori non dovrebbero aspettarsi significativi cambiamenti nella disponibilità o nei prezzi degli alimenti a breve termine.

Il Dipartimento dei Trasporti degli Stati Uniti ha dichiarato martedì di aver collaborato con gli spedizionieri, le compagnie oceaniche, i porti, le ferrovie e altri partner della catena di fornitura per mesi per prepararsi a uno sciopero potenziale, con l'obiettivo di eliminare gli ingorghi all'interno della catena di fornitura.

Due parti ostili

Si tratta del primo sciopero in questi porti dal 1977. Il sindacato afferma di avere circa 50.000 membri coperti dal contratto, mentre l'USMX stima che il numero di posti di lavoro legati al porto sia più vicino a 25.000, con un numero insufficiente di posizioni per impiegare tutti i membri del sindacato quotidianamente.

L'USMX ha accusato il sindacato di non avvicinarsi alle trattative in buona fede, sostenendo che non ci sono stati incontri personali tra le due parti dalle trattative di giugno. Lunedì, l'USMX ha annunciato di aver aumentato i loro aumenti salariali proposti a più del 50% in un contratto di sei anni. Daggett ha ammesso a CNN mercoledì che il sindacato sta cercando un aumento salariale di 5 dollari all'ora ogni anno per sei anni, con la retribuzione massima che salirà da 39 a 69 dollari l'ora. Ciò si tradurrebbe in un aumento salariale del 77% nel corso del contratto.

Ci sono anche dispute tra il sindacato e la direzione riguardo all'implementazione dell'automazione nei porti, che il sindacato teme potrebbe comportare la perdita di posti di lavoro. L'USMX afferma di offrire di mantenere il linguaggio contrattuale esistente sull'uso dell'automazione.

“Hanno un linguaggio lì che non è abbastanza forte”, ha detto Daggett a CNN. “Perché quello che succede è che arrivano con la nuova tecnologia ... e questo significa che i camion entrano e sono già controllati da qualche parte e non utilizzano i controllori dell'ILA”.

“Se non ci fossero restrizioni che impediscono l'automazione nei porti, Daggett ha dichiarato che non tornerebbe al tavolo delle trattative.

“Non è giusto”, ha dichiarato Daggett. “E se non resistiamo ora, potrebbero calpestarci e non glielo permetteremo”.

Il sindacato ha affermato di essere ancora in contatto con l'USMX, anche se non in discussioni faccia a faccia. Prima dello sciopero, hanno sostenuto che la direzione sa esattamente ciò che serve per concludere l'accordo e che qualsiasi sciopero sarebbe colpa della direzione, non del sindacato. Hanno argomentato che le loro richieste sono giustificabili data la redditività del settore del trasporto marittimo.

I tassi di spedizione sono schizzati alle stelle durante e dopo la pandemia, con le catene di approvvigionamento confuse e la domanda in aumento. Il settore ha guadagnato oltre 400 miliardi di dollari tra il 2020 e il 2023, superando gli incassi totali dell'industria dalla nascita della containerizzazione nel 1957, secondo l'analista John McCown.

"Da quando c'è stato il Covid, hanno fatto miliardi e miliardi di dollari," ha detto Daggett. "Ma non vogliono condividerli. Preferirebbero avere un terminal completamente automatizzato qui sulla costa orientale per guadagnare ancora più profitti."

Le aziende sono preoccupate

Le imprese che dipendono dal trasporto di merci seguono la situazione con ansia.

Più di 200 organizzazioni imprenditoriali hanno inviato una lettera alla Casa Bianca la scorsa settimana chiedendo all'amministrazione Biden di intervenire per evitare uno sciopero, sostenendo che il paese dipende da questi porti per il movimento di importazioni ed esportazioni.

"L'ultima cosa di cui hanno bisogno la catena di approvvigionamento, le aziende e i dipendenti sono uno sciopero o disordini dovuti a trattative sindacali in corso," si leggeva nella lettera.

La Camera di Commercio degli Stati Uniti ha inviato una lettera di follow-up lunedì, chiedendo al presidente Biden di utilizzare i poteri previsti dalla legge Taft-Hartley del 1947 per mantenere in funzione i porti e far lavorare i lavoratori portuali. Il presidente George W. Bush ha utilizzato questa legge nel 2002 per fermare uno sciopero di 11 giorni dei membri del sindacato nei porti della costa occidentale.

Tuttavia, Biden ha recentemente dichiarato ai reporter di non avere intenzione di utilizzare i poteri a sua disposizione ai sensi della legge Taft-Hartley.

"No," ha detto Biden. "Perché è trattativa collettiva e non credo nella legge Taft-Hartley."

La Casa Bianca ha dichiarato martedì in una dichiarazione che il presidente Biden e il vicepresidente Kamala Harris seguono da vicino la situazione, ma credono che la trattativa collettiva, non un ordine esecutivo, sia il modo migliore per risolverla.

"Il Presidente ha ordinato alla sua squadra di trasmettere il suo messaggio direttamente a entrambe le parti che devono essere al tavolo e trattare in buona fede - in modo equo e rapido," ha dichiarato un portavoce della Casa Bianca in una dichiarazione. "I funzionari senior della Casa Bianca e dell'Amministrazione lavorano giorno e notte per far sì che entrambe le parti continuino a trattare verso una risoluzione."

Tuttavia, la Casa Bianca ha anche dichiarato che il presidente sta "valutando i modi per affrontare eventuali impatti" dello sciopero dei porti, "se necessario".

Daggett ha elogiato gli sforzi dell'amministrazione Biden, in particolare l'Acting Secretary of Labor Julie Su, che ha definito "di prim'ordine". "Lei sta bussando alle porte. Sta cercando di prevenire tutto questo. Sta cercando di farci avere trattative equa," ha detto Daggett. "Sono le compagnie che non vogliono sedersi e trattare in modo equo. È per questo che siamo qui a combattere per il nostro sostentamento."

Anche se l'amministrazione Biden mettesse fine allo sciopero, non è chiaro se ordinare ai membri del sindacato di tornare al lavoro riprenderebbe il flusso normale delle merci sui moli.

I lavoratori hanno numerosi modi per rallentare il trasporto delle merci rispettando le regole del contratto esistente. In un video pubblicato all'inizio di settembre, Daggett dell'ILA ha dichiarato che se i membri fossero costretti a tornare al lavoro, probabilmente gestirebbero solo una piccola frazione dei loro volumi di carico abituali.

"Pensate che quando (i membri) tornano al lavoro, quegli uomini andranno a lavorare su quel molo?" ha detto nel messaggio video. "Costerebbe alle compagnie denaro pagare i loro salari mentre passa da 30 mosse all'ora a forse otto".

Le compagnie di navigazione sono consapevoli del problema di far tornare i lavoratori al lavoro con un ordine di Biden, ha detto Peter Tirschwell, vice presidente di intelligence e analisi globale di S&P Global Market Intelligence e presidente della conferenza TPM di trasporto marittimo.

"Un dirigente di una compagnia oceanica mi ha detto ieri: 'Se vengono costretti a tornare al lavoro, possono rendere la vita difficile a tutti'," ha detto a CNN la scorsa settimana.

La durata più lunga dello sciopero potrebbe avere un impatto significativo sulle imprese statunitensi, potenzialmente portando a una scarsità di vari beni e conseguenti aumenti dei prezzi nel settore imprenditoriale. Questa situazione potrebbe avere effetti negativi sul settore manifatturiero statunitense, la cui continuità dipende dalla consegna regolare di merci attraverso i porti di carico.

Lo sciopero in corso potrebbe anche avere un impatto negativo sulle compagnie americane che attualmente distribuiscono le loro esportazioni attraverso i porti interessati, portando a potenziali perdite di vendite.

