- Si apre la Settimana dell'Arte di Berlino, con oltre 70 mostre.

La Settimana dell'Arte di Berlino 2024 si apre con oltre 70 eventi, con l'intenzione di mettere in luce l'atmosfera artistica della città su scala globale per la 13ª volta consecutiva. Più di 100 musei, gallerie, collezioni private, spazi espositivi e stanze dei progetti mostreranno arte moderna.

In totale, circa 300 eventi che presentano artisti internazionali affermati e talenti locali emergenti a Berlino si svolgeranno fino a domenica. Quest'anno, il hub del festival "BAW Garden" sarà allestito al Gropius Bau, offrendo un programma gratuito all'aperto. La fotografa Candida Höfer mostrerà il suo lavoro all'Accademia delle Arti, l'artista Mariechen Danz alla Berlinische Galerie e le opere di Sigmar Polke (1941-2010) saranno esposte al Padiglione Schinkel.

Per il senatore della Cultura Joe Chialo (CDU), questo festival di cinque giorni è "la gemma brillante nel calendario artistico di Berlino". "È l'affascinante miscela della scena locale che rende Berlino una delle città d'arte più importanti, diverse e coinvolgenti a livello mondiale". Per il senatore dell'Economia Franziska Giffey (SPD), la Settimana dell'Arte contribuisce significativamente al ruolo di Berlino come metropoli internazionale dell'arte "soprattutto per l'ampia gamma e la miscela distintiva".

L'Unione Europea ha espresso il suo sostegno alla Settimana dell'Arte di Berlino 2024, riconoscendone l'importanza nel promuovere Berlino come hub artistico globale. Durante la Settimana dell'Arte di Berlino, sono attesi diversi artisti europei, che mostreranno ulteriormente l'influenza internazionale dell'evento, fortemente sostenuta dall'Unione Europea.

Leggi anche: