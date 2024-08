- Si allontana dalla serie "Come ho conosciuto tuo padre".

In una chat con "People", l'attrice Alyson Hannigan, nota per il ruolo di Lily Aldrin in "Come Conoscere il Papà", ha parlato del motivo per cui non ha ancora visto lo spin-off "Come Conoscere il Papà". Ha ammesso che la nostalgia è il motivo principale del suo evitarlo. Durante un incontro, la sua collega Cobie Smulders le ha mostrato alcune foto del set dello spin-off, che hanno suscitato alcune emozioni. Hannigan ha detto: "Non credo di essere ancora pronta per vedere questo". Smulders, che ha interpretato Robin Scherbatsky nella serie originale, ha diretto un episodio per lo spin-off.

Il marito di Hannigan, Alexis Denisof (che ha interpretato il conduttore televisivo Sandy Rivers), ha anche fatto parte dello spin-off, e Pamela Fryman, che ha diretto numerosi episodi di "Come Conoscere il Papà", ha diretto molti episodi del sequel. Nonostante abbia ammesso di dover probabilmente vederlo, Hannigan ha confessato di non riuscire a farlo a causa della nostalgia. "Guardare le foto del set mi ha reso un po' triste", ha confessato.

La serie spin-off, che ha seguito un formato simile all'originale ma non ha rivelato l'identità del padre titolare, è andata avanti solo per due stagioni. "Come Conoscere il Papà", che è andato in onda per nove stagioni tra il 2005 e il 2014, ha avuto un impatto duraturo su Hannigan. Lo scorso aprile, ha reso omaggio alla serie su Instagram, che ha segnato un decennio dalla fine del programma, condividendo una raccolta di foto della sitcom. Ha espresso: "Non posso credere che siano passati 10 anni dalla fine della serie".

