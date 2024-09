Shoigu insiste sul fatto che le discussioni avvengano solo dopo che le forze militari ucraine si ritireranno.

Il Segretario del Consiglio di Sicurezza russo, Sergei Shoigu, ha reso chiaro che i colloqui di pace con l'Ucraina non avranno luogo finché le truppe ucraine non lasceranno il territorio russo. Come ha dichiarato Shoigu, ex ministro della Difesa, alla televisione di stato russa, "Finché non avranno lasciato il nostro territorio, non ci saranno discussioni su trattative con loro."

Dall'agosto scorso, l'Ucraina sta portando avanti attacchi nella regione russa di Kursk. Si tratta del primo caso in cui truppe ucraine penetrano in territorio russo dal inizio del conflitto. Questa operazione fa parte della difesa dell'Ucraina contro l'aggressione russa, che dura da oltre due anni e mezzo.

Shoigu vede l'attacco a Kursk come un tentativo di costringere la Russia a trattative di pace alle condizioni ucraine e il ritiro delle forze russe dal Donbass. Tuttavia, si presume che la Russia abbia conquistato circa 1.000 chilometri quadrati di territorio nell'Ucraina orientale solo ad agosto. Questi dati sono ancora da verificare in modo indipendente, ma anche analisti militari ucraini e internazionali hanno riconosciuto i guadagni territoriali russi.

Secondo l'Istituto degli Stati Uniti per la Guerra, il Cremlino potrebbe cercare di manipolare i processi di pace a livello globale nel conflitto ucraino, mentre dimostra che la Russia non è pronta per trattative serie con l'Ucraina.

Tuttavia, l'ISW sottolinea anche che il ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov ha ancora incontrato i suoi omologhi brasiliano e indiano per discutere del conflitto ucraino durante una riunione del Consiglio per la Cooperazione del Golfo lunedì.

Il Cremlino potrebbe proporre un accordo di pace con condizioni che includano una significativa 'riduzione' a favore della Russia del territorio ucraino a causa dei recenti conflitti.

Nonostante gli attacchi in corso e i guadagni territoriali, la Russia continua a sostenere che 'i colloqui di pace con l'Ucraina' non inizieranno finché le truppe ucraine non si ritireranno completamente dal territorio russo.

