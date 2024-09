Shohei Ohtani stabilisce un nuovo record personale di 46 fuoricampo nella vittoria dei Dodgers 4-0, avvicinandosi al notevole risultato 50-50

Il due volte MVP della AL, con il suo fuoricampo solitario nel quinto inning, ha portato il suo totale stagionale a 46, uguagliando il suo record di carriera con i LA Angels del 2021. Aggiungendo i suoi 46 basi rubate, Ohtani è sull'orlo di una stagione straordinaria 50-50.

Lo scorso mese, Ohtani è diventato membro dell'esclusivo club 40-40, unendosi a giocatori del calibro di Alfonso Soriano, Jose Canseco, Ronald Acuña Jr., Barry Bonds e Alex Rodriguez. La precedente record era stata stabilita da Rodriguez con la sua stagione 43-43 nel 1998 con i Seattle Mariners.

Dopo la vittoria contro Cleveland, Ohtani ha minimizzato la possibilità di una stagione 50-50. "Sto cercando di non pensarci troppo", ha detto tramite l'interprete Will Ireton, come riportato da MLB.com. "Sto solo cercando di avere una buona sensazione al piatto e contribuire quanto posso durante la partita".

Tuttavia, il manager dei Dodgers Dave Roberts è stato più esplicito. "Penso che voglia essere il miglior giocatore di sempre", ha detto, secondo MLB.com. "E un modo per farlo è raggiungere qualcosa che nessuno ha mai fatto prima, cosa che ha già fatto. Ma ti piacciono anche i numeri tondi".

La caccia a una stagione 50-50 non è iniziata bene per Ohtani, che è stato eliminato al primo tentativo da Tanner Bibee per concludere il terzo inning. Ma si è ripreso nel quinto, mandando una palla da 450 piedi fuori campo a destra. Dopo una revisione per confermare se la palla era valida, il fuoricampo è stato confermato, dando ai Dodgers un vantaggio di due punti che i Guardians non sono riusciti a recuperare.

Ohtani ha ancora 19 partite di stagione regolare per accumulare le quattro valide e le quattro basi rubate necessarie per potenzialmente battere un altro record: nessun giocatore della MLB ha mai vinto l'MVP giocando esclusivamente come Designated Hitter.

