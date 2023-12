Shohei Ohtani regala una Porsche alla moglie del compagno di squadra dei Dodgers Joe Kelly, che ha rinunciato al suo numero di maglia n. 17

L'appariscente regalo ha fatto seguito alla campagna virale di Ashley Kelly sui social media - #Ohtake17 - che incoraggiava il due volte MVP dell'American League a firmare con la squadra del marito.

Sabato i Dodgers hanno postato su X lo svelamento della nuova auto mentre veniva consegnata davanti a casa Kelly.

"È tua. Da parte di Shohei, ha voluto regalarti una Porsche", le viene detto nella clip mentre si copre la bocca per l'incredulità.

Prima che Ohtani si impegnasse con la squadra, Ashley Kelly ha fatto una campagna online piuttosto entusiasta, arrivando persino a rinominare suo figlio di 7 mesi ShoKai in onore del suo sostegno.

L'11 dicembre l'atleta giapponese ha firmato con i Dodgers uno storico contratto di 10 anni e 700 milioni di dollari.

Anche Joe Kelly ha recentemente firmato un nuovo accordo di un anno e 8 milioni di dollari con la squadra di Major League Baseball, secondo quanto riportato da MLB.com.

La moglie del reliever ha offerto a Ohtani tutti i capi di abbigliamento e il merchandising dei Dodgers con il numero 17.

In uno dei suoi post sui social media dell'8 dicembre, mostra tutti gli oggetti che ha offerto in cambio dell'impegno di Ohtani con i Dodgers. "Ho già la tua mamma pronta a partire, quindi è tutto a posto", ha detto Ashley Kelly mentre reggeva una maglia numero 17 dei Dodgers con la scritta "Mama" stampata sul retro.

Dopo che Ohtani ha firmato con la squadra del marito, Kelly ha postato un altro video in cui lanciava con entusiasmo tutti gli indumenti numero 17 della famiglia sul prato di casa a tema natalizio, sulle note di "Wake Me Up Before You Go-Go" degli Wham .

Ohtani ha già indossato il numero 17 nei sei anni in cui ha giocato per i Los Angeles Angels, come ha riferito l'affiliata della CNN KABC.

