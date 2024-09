Shohei Ohtani realizza una rara impresa, accumulando 85 colpi extra base e 45 basi rubate, un'impresa raggiunta per l'ultima volta da un giocatore 130 anni prima.

Due a un doppio di fuoricampo contro gli Atlanta Braves, i Los Angeles Dodgers hanno vinto per 9-2 nella terza partita della serie, portando il totale di Shohei Ohtani di extra-base hits a 86, completato da 48 basi rubate.

Con questo risultato, Ohtani si è unito a Hugh Duffy come uno dei soli due giocatori ad aver raggiunto questo traguardo. Duffy, nel 1894 mentre giocava per i Boston Beaneaters, aveva ottenuto 85 extra-base hits e 48 basi rubate.

Con sole 13 partite di stagione regolare rimaste, Ohtani ha già superato il record di Duffy, un'impresa notevole considerando che la stagione di Duffy del 1894 è altamente considerata nella storia del baseball. La sua media battuta di .440 quell'anno è tra le più alte mai registrate.

In questo modo, Ohtani si sta facendo un nome tra i più grandi della storia del baseball. Gli mancano solo tre home run e due basi rubate per diventare il primo giocatore a raggiungere un record di 50-50.

Ciò lo collocherebbe tra i giocatori come Barry Bonds, Joe DiMaggio e il proprio compagno di squadra dei Dodgers, Roy Campanella, che sono tra i 12 giocatori ad aver vinto almeno tre premi MVP.

Nonostante questa impressionante compagnia nei libri dei record, Ohtani non è ancora riuscito a raggiungere i playoff nelle sue sei stagioni in MLB. Tuttavia, i Dodgers sono attualmente in testa alla National League West, con 3,5 game di vantaggio sui San Diego Padres al secondo posto.

Ohtani ha trascorso gran parte della stagione a recuperare da un intervento chirurgico al gomito, ma il manager dei Dodgers, Dave Roberts, non ha escluso un possibile ritorno al pitching di Ohtani durante i playoff.

Roberts ha detto: "Non lo escluderei. Bisogna sempre lasciare spazio a qualsiasi possibilità. Se le cose si mettono al posto giusto, se c'è bisogno e se il suo corpo è in grado di farlo in quella situazione, perché no?". Sarebbe indeed un lieto fine da favola.

La straordinaria prestazione di Ohtani sul campo da baseball, con i suoi 86 extra-base hits e 48 basi rubate, dimostra il suo amore per lo sport. Anche con le sfide poste dal suo intervento chirurgico al gomito, il suo potenziale ritorno al pitching durante i playoff sottolinea la sua dedizione allo sport.

