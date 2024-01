Shohei Ohtani raggiunge l'Hall of Famer Nolan Ryan eguagliando due imprese storiche in una sola partita

E mercoledì, pochi giorni dopo essere stato nominato All-Star sia come lanciatore che come battitore, Ohtani ha continuato la sua serie di successi, entrando ancora una volta nella storia, questa volta con due imprese storiche.

Il fuoriclasse giapponese ha eliminato 12 battitori degli Houston Astros in sei inning, andando anche 2 a 4 con un triplo nel secondo inning, nella vittoria dei Los Angeles Angels per 7-1 all'Angel Stadium.

Vincendo la sua sesta partita consecutiva, ha anche eguagliato due record stabiliti dal lanciatore della Hall of Fame Nolan Ryan.

Ohtani è diventato il secondo lanciatore degli Angels nella storia della franchigia a registrare almeno 10 strikeout in quattro partite consecutive, insieme a Ryan.

È diventato anche il primo partente degli Angels a colpire un triplo da quando Ryan lo fece il 27 giugno 1972 a Minnesota.

"Ovviamente è un grande onore essere nella stessa frase di uno come Nolan Ryan", ha detto Ohtani attraverso l'interprete Ippei Mizuhara. "Ma più che gli strikeout, voglio mettere a segno degli zero e chiudere gli avversari".

Ohtani, l'MVP in carica dell'American League, si è messo saldamente in corsa per reclamare il titolo in questa stagione.

Nonostante la concorrenza agguerrita di Aaron Judge dei New York Yankees e di Yordan Alvarez degli Houston Astros, l'impatto di Ohtani sulle vittorie degli Angels in questa stagione è stato notevole.

Grazie alla combinazione delle sue doti bidimensionali, gli Angels sono imbattuti da sei partite nelle partenze di Ohtani ma, al contrario, la squadra ha un record complessivo di 12-32 nelle ultime settimane.

In queste sei partenze, Ohtani ha avuto un'incredibile ERA di 0,45, totalizzando anche 58 strikeout in 39 2/3 inning.

"L'ho detto le ultime tre o quattro volte, ma ci mette in difficoltà", ha detto il manager ad interim degli Angels Phil Nevin. "Sa cosa c'è davanti a lui. Nelle ultime partite ne abbiamo perse un paio e lui l'ha presa sul personale".

Pochi giorni fa, Ohtani è stato nominato al suo secondo All-Star Game consecutivo sia come lanciatore che come battitore.

Prima dell'anno scorso, nessun giocatore era mai stato selezionato per l'All-Star Game sia come giocatore di posizione che come lanciatore. Ora ci è riuscito due volte in due anni.

La sua prestazione di mercoledì è avvenuta davanti al manager degli Astros Dusty Baker, che martedì gestirà la squadra dell'American League per l'All-Star Game. In seguito, Baker ha avuto parole di elogio.

"Non è solo un All-Star, è una megastar", ha detto Baker. "Uno dei migliori giocatori offensivi e uno dei migliori lanciatori. Ed è intelligente - posso dire che dal modo in cui gioca, ha talento, ma è intelligente".

Leggi anche:

Fonte: edition.cnn.com