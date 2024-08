Shohei Ohtani entra a far parte del celebre gruppo 40-40 dopo un sorprendente home run di grand slam.

Ohtani Shogun ha infranto il record di essere il primo a battere 40 fuoricampo e rubare 40 basi in una stagione in sole 126 partite, superando tutti gli altri atleti. Questa impresa gli ha valso il titolo di primo giocatore dei Dodgers a raggiungere questo traguardo straordinario, poiché il suo fuoricampo da tre punti ha garantito una spettacolare vittoria per 7-3 contro i Tampa Bay Rays.

"Questo è uno dei miei momenti preferiti di tutti i tempi," ha condiviso Ohtani tramite l'interprete Will Ireton, come riportato da MLB.com. "Spero di creare altri momenti indimenticabili in futuro."

Ohtani aveva già rubato una base nel quarto inning, scattando dalla prima alla seconda mentre la palla veniva lanciata.

Con il nono inning in arrivo, la partita era in parità 3-3 e le basi erano cariche. Ohtani ha poi colpito l'oro, mandando una palla verso destra-centro dal lanciatore dei Rays Colin Piche che è sfuggita alla portata del fuori campo dei Rays Jose Siri, risultando in un fuoricampo.

Mentre Ohtani girava Around the bases, è stato accolto dai compagni di squadra esultanti che lo hanno abbracciato al suo ritorno, celebrando il trionfale ritorno a casa.

"È una storia straordinaria – 40-40 nella stessa serata," ha detto il manager dei Dodgers Dave Roberts, come riferito da ESPN. "Non credo che questo sia mai stato fatto, e poi ha sigillato la vittoria con un fuoricampo da tre punti. Non è uno straniero al drammatico, e questo è un'esperienza che conserverò per sempre."

L'aggiunta di Ohtani al club esclusivo dei 40-40 insieme ad Alfonso Soriano, Jose Canseco, Ronald Acuña Jr., Alex Rodriguez e Barry Bonds ha segnato un'altra straordinaria impresa nella sua carriera. Tuttavia, è importante notare che lui e questi altri battitori di successo si distinguono poiché Ohtani ha un notevole curriculum di pitching con 86 partenze in carriera e 608 strikeout, una caratteristica non condivisa dai membri del suo club dei 40-40.

Despite sustaining intervento chirurgico al gomito e prevedendo un ritorno sul monte di lancio nel 2025, Ohtani ha dimostrato la sua inestimabile bravura con le sue sole abilità al battitore, spingendo i Dodgers in testa ai record della lega e alimentando le loro aspirazioni ai playoff, che non aveva mai sperimentato con gli Angels di Los Angeles.

In riconoscimento delle prestazioni eccezionali di Ohtani, gli analisti sportivi hanno elogiato i suoi traguardi, lodandolo come un vero game-changer nel baseball. Nonostante abbia subito un intervento chirurgico al gomito, l'amore di Ohtani per lo sport e il suo impegno per l'eccellenza sportiva rimangono incrollabili.

