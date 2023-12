Shohei Ohtani eguaglia l'impresa di Babe Ruth del 1919 con una prestazione da lanciatore storico a Boston

La superstar delle due vie ha lanciato sette inning senza punti e 11 strikeout nella vittoria dei Los Angeles Angels per 8-0 sui Boston Red Sox, ma è stata un'altra l'impresa della partita che ha visto la stella giapponese seguire il percorso di una leggenda del baseball.

Battendo in terza ed esordendo come lanciatore al Fenway Park - la famosa casa dei Red Sox - Ohtani è diventato il primo lanciatore partente a battere in uno dei primi quattro punti in una partita allo stadio da quando Babe Ruth lo fece il 20 settembre 1919.

Ohtani ha avuto successo anche al piatto, con 2-4 al piatto e un singolo RBI nell'ottavo.

Il manager degli Angels Joe Maddon ha definito le capacità di Ohtani "ultraterrene".

"Spero che non inizi a darlo per scontato. Come se fosse una cosa vecchia", ha detto Maddon ai media. "È così insolito. È una cosa straordinaria, a questo livello di gioco".

Nella vittoria contro Boston, Ohtani ha lanciato un season-high di 99 lanci, stabilendo un career-high per swings and misses con 29, il suo precedente massimo era 26.

Secondo la MLB, 29 è il secondo maggior numero di swing e miss nella storia degli Angels dal 2008.

Dopo la partita, l'MVP dell'AL 2021 è stato interrogato sull'esperienza di venire al Fenway: "È uno dei miei ballparks preferiti. Non vedevo l'ora di lanciare qui e mi ha lasciato un'ottima impressione".

Ohtani ha lanciato 81 dei suoi 99 lanci per strike, un altro record della carriera.

"È il miglior giocatore della lega", ha detto Rich Hill, lanciatore dei Red Sox. Credo che su questo tutti siano unanimemente d'accordo".

"È piuttosto speciale vedere arrivare una persona del genere. Penso che tutti dovrebbero apprezzare quello che stiamo vedendo perché è qualcosa che non si vedeva da 100 anni e che forse non si vedrà mai più per altri 100 anni".

Fonte: edition.cnn.com