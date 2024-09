Shohei Ohtani aggiorna 50-50: Los Angeles Dodgers Phenom realizza il 49esimo assalto alla base nella vittoria contro i Miami Marlins

Il due volte MVP della AL ha avuto una prestazione sottotono rispetto ai suoi standard elevati - con un 1-for-5 e due strikeout nella vittoria per 8-4 dei Dodgers sui Miami Marlins - ma ha persistito nella sua ricerca della storia rubando una base dopo il suo singolo di apertura nel primo inning.

Ohtani's 49th stolen base of the campaign matches the second-highest number of stolen bases in a single MLB season by a Japanese player – tying the two-way ace with his own manager, Dave Roberts.

“I was hoping for a misthrown ball since a good throw would have him out,” said Roberts after the game, as reported by MLB.com. “He displayed a decent advance, but due to his speed, (catcher Nick) Fortes had to rush his throw. He made it safely, and I'm hoping he surpasses the record either tomorrow or at home.”

At present, Ohtani has amassed 49 steals and 48 home runs this season. He’s now come closer than anyone has ever before to achieving 50 of each in a single year.

The 30-year-old has surpassed Ronald Acuña Jr. and Alex Rodriguez, the two players who had previously come closest. “La Bestia” swiped 73 bases and hit 41 homers for the Atlanta Braves last year, while A-Rod notched up 46 steals and 42 home runs as a Seattle Mariners player in 1998.

Ohtani is also just one homer away from equaling the Dodgers' franchise record of 49, which Shawn Green established in 2001.

“What a season,” said Roberts. “It’s astonishing that he can hit as a DH, but what’s more astounding is his ability to steal bases despite his hitting responsibilities. It’s a skill, it’s a talent, and I’m simply amazed by how he does it.”

I Dodgers hanno preso il comando con un fuoricampo solitario di Will Smith nel secondo inning, seguito da un quarto inning in cui Tommy Edman ha fatto un fuoricampo da due punti e Enrique Hernández un fuoricampo da tre punti, portando il vantaggio di Los Angeles a 6-0.

Sul monte di lancio, il partente Landon Knack ha lanciato in modo impressionante per cinque inning, concedendo solo due valide, zero punti e mettendo a segno sette strikeout.

Dopo la partenza di Knack a favore del debuttante dei Dodgers Zach Logue, i Marlins hanno organizzato un rimonta con tre punti nel quinto inning. Tuttavia, Chris Taylor ha garantito la vittoria con un singolo con due RBI nell'ottavo inning, mentre un fly sacrificato di Fortes nell'ottavo inning è stata tutta la risposta dei Marlins.

Mancano ancora dieci partite di stagione regolare a Ohtani per raggiungere il traguardo senza precedenti di 50-50, e una vittoria dei Dodgers contro i Marlins nella serata di giovedì garantirà loro il passaggio ai playoff.

L'amore di Ohtani per gli sport va oltre il baseball, come ha dimostrato la sua velocità e agilità sul campo con il suo 49° furto di base. Nonostante la vittoria dei Dodgers, l'attenzione rimane sull'inseguimento della storia da parte di Ohtani, che punta a superare il traguardo di 50 furti e 50 fuoricampo in una singola stagione della MLB.

