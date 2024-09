"Shogun" ha dominato le cerimonie dei premi Emmy, lasciando un'impressione con il suo sontuoso evento sul tappeto rosso.

Sul tappeto rosso fuori dal teatro Peacock di LA, il cast e la crew dello spettacolo (insieme ai loro cari) hanno sfoggiato alcuni dei look più appariscenti della serata.

In testa al gruppo c'era Anna Sawai (come visto sopra), che ha fatto il suo ingresso in un abito rosso personalizzato di Vera Wang. In seguito è diventata la prima persona di origine asiatica a vincere l'Emmy come Miglior Attrice Protagonista in una Serie Drammatica.

Ha abbinato il suo abito di seta a sirena con un collo "architettonico", descritto dal marchio di Wang come "modernissimo e in qualche modo shogun", con gioielli Cartier, di cui Sawai è ora ambasciatrice del marchio.

Il look è stato un tributo al suo personaggio, Lady Mariko, e curato dal stylist celebrity Karla Welch. "Ci sono piaciuti molto perché erano moderni e allo stesso tempo avevano un che di shogun", ha detto Welch a Vogue prima dei premi, riferendosi agli anelli, orecchini e braccialetti di Cartier della attrice. "L'intero look era pulito, moderno, principesco".

L'attore veterano Hiroyuki Sanada, che interpreta il personaggio centrale, Lord Yoshii Toranaga, era elegantissimo in un completo di lana blu con revers di seta di Dior Men. Anche se la sua scelta potrebbe non essere stata così audace come alcuni dei look maschili della serata, la sua decisione di abbinare una camicia blu abbinata e un papillon ricamato ha aggiunto un tocco contemporaneo a un look classico.

Da un'altra parte, Tadanobu Asano ha optato per un abbigliamento da sera più tradizionale. Ma è stata sua moglie, l'attrice Kurumi Nakata, a rubare la scena sul tappeto rosso con un kimono con dettagli dorati che ricordavano un dipinto giapponese storico.

Oltre al cast principale, Moeka Hoshi, che ha un ruolo ricorrente nella serie, ha impressionato con un look di Miu Miu, il marchio gemello del gigante del lusso Prada. Il suo abito di chiffon, decorato con piume nere e cristalli, è stato un vero e proprio colpo d'occhio.

Yuko Miyamoto, che interpreta una madama di casa da tè, era raffinata in un abito con spalla sola ricamato con un motivo a stampa giapponese. E Yuka Kouri, il cui personaggio è una cortigiana, ha brillato in un abito a maniche lunghe che si apriva su un lato per rivelare una parte del torso.

Il cast di "Shōgun" non era l'unico a fare scalpore.

I creatori dello show, Rachel Kondo e Justin Marks - che hanno adattato il romanzo di James Clavell del 1975 per la televisione - si sono uniti alla festa. Kondo ha indossato un abito di Christopher John Rogers, mentre Marks ha optato per un classico smoking.

Con "Shōgun" che riceve sempre più nomination durante la stagione dei premi - i Golden Globe e gli Screen Actors Guild Awards sono ancora

