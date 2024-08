- Shock e delusione a Vienna: il terrore colpisce Swiftties

A Vienna, lo shock è profondo per il fatto che un islamista avesse intenzione di causare un bagno di sangue a un concerto di Taylor Swift questa settimana e avesse già fatto preparativi significativi. Mentre i giovani fan della cantante americana sono molto delusi per il concerto mancato, sono anche scossi da ciò che avrebbe potuto accadere. La minaccia del terrorismo a grandi eventi è di nuovo molto presente.

Perché i grandi concerti sono presi di mira?

I perpetratori cercano la massima attenzione e il maggior numero possibile di vittime riunite per festeggiare e potenzialmente ignorare le preoccupazioni o le precauzioni di sicurezza. "I grandi concerti sono spesso un obiettivo preferito degli attentatori islamici", ha detto il ministro dell'Interno austriaco Gerhard Karner. Ha menzionato l'attacco al Bataclan di Parigi nel 2015, dove sono morte 130 persone, e Manchester nel 2017, dove 22 spettatori sono morti a un concerto di Ariana Grande. Nel marzo scorso, 140 persone sono morte in una città suburbana di Mosca durante un concerto di un gruppo russo.

Qual è il livello di minaccia terroristica in Austria?

Dopo gli attacchi devastanti del gruppo terroristico Hamas su Israele dell'ottobre 2023, con 1.200 morti, l'Austria ha innalzato il livello di allerta terroristica al secondo più alto. Ciò significa maggiore vigilanza delle autorità e misure di sicurezza agli eventi. La distruzione causata dalla guerra di Israele contro Hamas nella Striscia di Gaza ha anche scatenato la violenza tra molti giovani. Vienna ha vissuto una sparatoria terroristica nel 2020, dove un attentatore ha ucciso quattro persone e ne ha ferite 23. È stato abbattuto dalla polizia.

Non c'è un pericolo maggiore per i prossimi concerti dei Coldplay nello stesso stadio, secondo l'organizzatore dell'evento Live Nation. "Dovremmo cercare di rimanere calmi e non alimentare ulteriormente la situazione con le speculazioni", hanno dichiarato. "Tutti i fan possono assumere che la sicurezza dei visitatori, del personale e degli artisti viene sempre al primo posto". Non ci sono neanche indicazioni concrete di una minaccia specifica per il prossimo festival Frequency a St. Pölten, secondo la polizia.

Quanto è ancora grande la minaccia dell'IS?

Il principale sospetto dell'attacco di Vienna ha giurato fedeltà all'Isis. Nonostante le sconfitte militari in Iraq nel 2017 e in Siria nel 2019, l'Isis e i suoi rami regionali rappresentano ancora una minaccia significativa. Anche se la rete terroristica aveva meno reclute per un po', la situazione è cambiata di nuovo. Soprattutto gli attentatori radicalizzati solitari e le piccole celle terroristiche, che sono più difficili da rilevare, sono pericolosi - anche in Europa.

"Il rischio di attentati giihadisti è tanto alto quanto non lo è mai stato", ha detto Thomas Haldenwang, presidente dell'Ufficio federale per la protezione della Costituzione, in un'intervista all'agenzia di stampa tedesca a Berlino a giugno. Ha citato varie ragioni, tra cui la presa del potere dei talebani islamici in Afghanistan, che ha rafforzato l'idea giihadista, sowie i roghi del Corano in Scandinavia e l'operazione militare di Israele contro l'Islamico Hamas nella Striscia di Gaza.

Ci sono minacce specifiche attuali in Germania?

No, ma il pericolo astratto rimane alto. Le agenzie di sicurezza intervengono oggi a uno stadio più precoce rispetto a dieci anni fa. È anche una lezione dell'attentato terroristico a un mercato di Natale di Berlino nel 2016. Diversi sospetti simpatizzanti dell'Isis sono stati arrestati in Germania nei mesi di giugno e luglio di quest'anno. Uno di loro era un giovane con cittadinanza tedesca, marocchina e polacca. Aveva cercato invano lavoro come steward e personale di sicurezza a grandi eventi, tra cui un festival musicale e gli eventi durante la Coppa Europa fuori dagli stadi. Non è passato il controllo dei background perché le agenzie di sicurezza lo avevano sulla loro lista a causa di possibili simpatie per il gruppo terroristico Islamic State Province Khorasan (ISPK). L'uomo è stato arrestato all'aeroporto di Colonia/Bonn mentre cercava di lasciare il paese.**

Come Londra si sta preparando per i prossimi concerti di Swift?

La ministra della Polizia britannica Diana Johnson ha detto che la Polizia metropolitana di Londra rivedrà tutte le informazioni disponibili prima che Taylor Swift torni nel Regno Unito per una serie di concerti. Un portavoce della Polizia metropolitana ha detto all'agenzia di stampa tedesca che non ci sono segnalazioni particolari su Swift, ma terranno informato il pubblico. Il sindaco di Londra Sadiq Khan ha detto che la città è impegnata nei concerti previsti con Swift. "Abbiamo molta esperienza nel gestire eventi del genere", ha detto Khan. "Abbiamo imparato molto dall'attacco terribile di Manchester".**

Cosa dicono i fan di Swift?

"La sicurezza prima di tutto" è il sentimento espresso da molti sui social media. Tuttavia, molti fan sono delusi. Una famiglia tedesca è venuta dalla California appositamente per la figlia, che è riuscita a ottenere i biglietti solo per il concerto di Swift a Vienna. La figlia è una fan di Swift da decenni e ha atteso il concerto per un anno, ha detto sua madre. La famiglia aveva pianificato il loro intero viaggio in Europa intorno al concerto e ha speso "migliaia di euro per hotel completamente

I costi dei biglietti saranno rimborsati, ma la maggior parte delle persone probabilmente non otterrà il rimborso delle spese per l'hotel e il volo. In casi individuali, i soggetti interessati dovrebbero verificare le condizioni del loro provider. "Stimo che molti abbiano scelto tariffe non rimborsabili e ora si ritrovano bloccati con le spese", ha dichiarato l'esperta di diritto dei viaggi Karolina Wojtal del Centro per i Consumatori Europei. coloro che hanno prenotato un pacchetto con biglietti per il concerto, hotel e viaggio potrebbero avere maggiori possibilità di rimborso. La compagnia ferroviaria austriaca ha dichiarato che rimborserà direttamente i biglietti acquistati per i concerti "per buona volontà".

Il organizzatore sarà lasciato con le spese?

Barracuda Music ha assicurato ai fan che i biglietti saranno rimborsati entro dieci giorni. Riguardo alle spese per l'affitto dello stadio, i servizi di sicurezza e altro, gli organizzatori di solito stipulano un'assicurazione contro i danni, ha dichiarato Johannes Everke, CEO dell'Associazione Federale dell'Industria dei Concerti e degli Eventi e.V., a dpa. "Questo tipo di assicurazione copre i danni e le perdite dovuti alla cancellazione o al fallimento di un evento, a condizione che l'organizzatore non sia responsabile". La minaccia terroristica è tra i rischi assicurabili.

A seguito del tentato attacco terroristico a Vienna, sono cresciute le preoccupazioni per la sicurezza degli eventi di grandi dimensioni in Germania. Le agenzie di sicurezza tedesche intervengono a uno stadio più precoce rispetto a un decennio fa, come dimostrano gli arresti di sospetti sostenitori dell'IS quest'anno.

Come l'Austria, la Germania rimane vigile rispetto alle potenziali minacce terroristiche, data l'importanza ancora attuale dell'IS e dei suoi rami regionali.

