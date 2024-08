- Shiloh Jolie elimina ufficialmente "Pitt" dal suo cognome.

La figlia, che condivide i genitori con gli attori rinomati Angelina Jolie e Brad Pitt, e nota come la figlia maggiore, ha ufficialmente separato il suo cognome da quello del padre. In occasione del suo 18° compleanno, a tarda maggio, Shiloh Nouvel Jolie-Pitt ha presentato una richiesta a un tribunale di Los Angeles per eliminare il "Pitt" dal suo nome. Il tribunale ha apparentemente accolto questa richiesta, secondo quanto riportato dai media americani, citando documenti pertinenti. Di conseguenza, secondo "People.com", il nome ufficiale della teenager è ora semplicemente "Shiloh".

Nata il 27 maggio 2006, in Namibia, Shiloh è la figlia maggiore dei tre figli biologici di Jolie e Pitt. La loro unione ha prodotto anche i gemelli di 16 anni Vivienne e Knox. Pitt ha assunto il ruolo di figura paterna per i tre figli adottivi di Jolie: Maddox, 23 anni, Pax, 20 anni, e Zahara, 19 anni.

Shiloh Jolie ha una carriera di successo nel cinema

Spesso chiamati "Brangelina" a causa della loro popolarità pubblica per anni, Jolie e Pitt si sono incontrati per la prima volta sul set del film "Mr. and Mrs. Smith". Si sono sposati nel 2014 e insieme sono diventati leader nell'industria cinematografica, accumulando una notevole ricchezza mentre promuovevano a livello globale cause sociali e umanitarie. Tuttavia, il loro matrimonio è giunto al termine in autunno del 2016, quando Jolie ha presentato le carte per il divorzio. Ha accusato Pitt di abuso domestico, il che ha ulteriormente complicato la loro relazione e ha portato a dispute prolungate.

Shiloh, loro figlia, ha fatto il suo ingresso nell'industria cinematografica, prestando la sua voce al film d'animazione "Kung Fu Panda 3".

Shiloh Jolie-Pitt, ora riconosciuta come "Shiloh", ha deciso di cambiare il suo cognome in una sessione del tribunale tenutasi a Los Angeles in occasione del suo 18° compleanno.

