(dpa) - Uno dei figli di celebrities Angelina Jolie (49) e Brad Pitt (60) ha legalmente rinunciato al cognome del padre. In occasione del loro 18° compleanno a fine maggio, Shiloh Nouvel Jolie-Pitt ha presentato una richiesta al tribunale di Los Angeles per eliminare "Pitt" dal proprio cognome. La richiesta è stata accolta dal tribunale, come riportato dai media statunitensi citando documenti pertinenti. Secondo "People.com", il nome ufficiale del giovane ora è "Shiloh Jolie".

Nata il 27 maggio 2006 in Namibia, Shiloh è la maggiore dei tre figli biologici di Jolie e Pitt. La coppia ha tre figli insieme - Shiloh, i gemelli di 16 anni Vivienne e Knox. Pitt ha anche assunto il ruolo di figura paterna nei confronti dei tre figli adottivi di Jolie, Maddox (23), Pax (20) e Zahara (19).

PER ANNI, "Brangelina" è stata considerata la coppia di potere di Hollywood. Si sono conosciuti sul set di "Mr. and Mrs. Smith" e si sono sposati nel 2014. Questa coppia imbattibile spesso capeggiava la classifica degli incassi del cinema, sostenendo diverse cause sociali e umanitarie a livello globale. Tuttavia, il loro matrimonio perfetto è crollato nell'autunno del 2016, quando Jolie ha presentato domanda di divorzio. Ha accusato Pitt di aver fisicamente abusato di lei e dei loro figli. Da allora, i due sono coinvolti in una serie di dispute prolungate.

Shiloh, ora un'attrice emergente, presta la voce al film "Kung Fu Panda 3".

