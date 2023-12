Sherri Shepherd ha sempre sognato di avere un talk show. Ora vuole un Emmy

Ama le lunghe ore, gli ospiti, la troupe e il pubblico, ha dichiarato la Shepherd alla CNN in una recente intervista, perché sogna di condurre un talk show tutto suo fin da quando era bambina.

Mentre "Sherri" si aggiunge a un affollato panorama televisivo diurno che comprende programmi di Jennifer Hudson, Drew Barrymore, Kelly Clarkson e Karamo Brown, la Shepherd, attrice e veterana di "The View", spiega come sta lavorando per far risaltare il suo show.

L'intervista che segue è stata leggermente modificata per garantire la lunghezza e la chiarezza.

CNN: Lei ha partecipato a "30 Rock", una commedia, e ovviamente a "The View", come si trova ad avere un talk show tutto suo?

"È una responsabilità maggiore. ... Le cose che devo fare ora non le facevamo noi, le faceva Barbara Walters. Incontrare gli affiliati, controllare gli ascolti, cercare di capire i segmenti. Noi arrivavamo, lo facevamo e andavamo a casa. Le cose divertenti le abbiamo fatte noi, andando a teatro, leggendo i libri e guardando i film degli ospiti".

Cosa c'è in quelle 15 pagine di appunti di Oprah Winfrey?

"Oprah me l'ha detto quando mi ha parlato, ha detto che è un terreno molto sacro fare un talk show, perché sei responsabile di tutto quello che succede in quel programma perché c'è il tuo nome. Quindi è una grande responsabilità. È sicuramente una responsabilità maggiore quando sei un conduttore di talk show singolo. Ogni settimana prendo l'aereo per incontrare gli affiliati, perché bisogna creare buona volontà e ringraziarli per il sostegno allo show. E poi ogni settimana parto in aereo, e c'è sempre una telefonata che dice che questo ospite ha abbandonato. E questo segmento? Ti va bene? Dobbiamo seguire il guardaroba. Ma lo adoro".

Perché ha deciso di affrontare tutto questo?

"È una cosa che fin da quando avevo cinque anni, con il rotolino di carta igienica davanti alla bocca della mia Barbie, sognavo di fare. Quando ho fatto il mio primo pilota di talk show nel 2018, non ho mai smesso di sognarlo. E così, quando diventa troppo, mi siedo e ringrazio Dio per tutto, e questo mi riporta in quel luogo di pace. Questo è ciò che so di voler fare.

E sento le persone dire: "Ho avuto una brutta giornata o sto attraversando un periodo di depressione, ma guardo il tuo show ogni giorno per tirarmi fuori da questa situazione". Ho pensato che questo è ciò che avrei dovuto fare".

A proposito di depressione, lei ha affrontato argomenti pesanti, come la depressione e l'infertilità. Come vi preparate a quei giorni e sapete che sarete attrezzati per affrontarli?

"Abbiamo il nostro segmento sulla salute degli esperti e abbiamo avuto un medico che si occupa di benessere mentale, e ho detto che so che ci sono persone che stanno cercando di capire come uscire da questa oscurità, e noi siamo il tramite per far sapere loro che questo è il modo in cui si fa. Insomma, si tratta solo di ascoltare e dare spazio alle persone per dirlo, perché c'è qualcun altro che ci sta passando".

Qual è l'obiettivo quotidiano dello show?

"La mia missione è che tu ti senta meglio di quando sei arrivato".

Ha qualche rituale pre o post show?

"Il mio produttore esecutivo, Jawn Murray, che è anche il mio migliore amico, preghiamo. Conosce questo sogno da quando l'ho realizzato io. Quella porta si apre. Preghiamo per il pubblico che è seduto in studio con me e preghiamo per le persone che ci guardano affinché si sentano meglio di quando sono venute. E l'altra è che devo sedermi da sola e mettermi nello spazio di "Sherri, molla tutto". Perché quello che dovresti fare è far ridere le persone. Devi farli divertire".

Come riesci a conciliare lavoro e vita?

"Devi trovare un equilibrio. C'è stato un momento in cui stava diventando un po' sbilenco, perché volavo fuori ogni settimana per incontrare gli affiliati. Tutto quello che dovevo fare con mio figlio Jeffrey era alle nove del mattino e non ce la facevo. Ho chiamato Oprah e ho detto: "Sto perdendo me stessa come madre. Cosa devo fare?". E lei mi ha parlato di equilibrio, equilibrio lavorativo, equilibrio materno. E ha detto che Jeffrey doveva essere il numero uno".

Come si fa a prendere questo concetto e ad applicarlo? È necessario dire di no ad alcune cose?

"È quello che faccio. Dico: 'Non posso farlo perché ho una conferenza genitori-insegnanti da fare. Quindi questo è un no'. È incredibile che quando si inizia a dire di no, le persone si posizionano dove dovrebbero essere. Andare a incontrare gli affiliati è molto, molto importante per ringraziarli del sostegno perché mandano in onda il mio show, ma poi ho bisogno di una pausa di quattro o cinque settimane e poi posso ricominciare. Ma queste quattro o cinque settimane di pausa mi permettono di fare la volontaria alla fiera del libro di Jeffrey. Lo accompagno a scuola la mattina".

Oprah ha visto lo spettacolo?

Sì, e mi ha detto che le sono piaciuti alcuni segmenti. E poi Oprah mi ha mandato un messaggio per dirmi: "I tuoi numeri sono fantastici in uno spazio in cui è difficile avere occhi puntati sul daytime, i tuoi numeri sono fantastici e io li sto guardando e ti seguo. È meraviglioso. E lo uso per tenere alto il morale dello staff e dei produttori. Leggo loro parti dei testi di Oprah con la voce di Oprah".

Fin dall'inizio ha avuto dei buoni ospiti.

"Devo riconoscere ai miei selezionatori di talenti quanto abbiano lavorato duramente. Hanno letteralmente deciso di organizzare una festa a Los Angeles e a New York per farmi incontrare i migliori pubblicisti e far conoscere loro chi sono. Gli incontri mi hanno permesso di parlare personalmente con tutti e di condividere i miei obiettivi".

Ha un ospite da sogno?

"Mi piacerebbe parlare con Meryl Streep. John Lithgow è venuto e quando te lo dico, potresti staccarmi dal pavimento con una forchetta. Mi piacerebbe avere Michelle Obama. L'ho chiesto a Oprah e lei era tranquilla e mi ha detto... [un amico le ha consigliato] Non andare in un programma se non hai qualcosa da dire".

Qual è la sua visione finale dello show?

"Voglio farlo finché la gente vorrà ridere. Finché la gente vorrà sentirsi bene, io sarò lì per darglielo. Voglio un Emmy per il mio show. Voglio un Emmy. L'ho scritto con il rossetto rosso su ogni specchio di casa".

