- Shell e Tui Cruises ingannano i clienti con promesse climatiche

L'Aiuto Ambientale Tedesco (DUH) ha presentato denunce contro due corporation che hanno apparentemente ingannato i clienti con pubblicità legata al cambiamento climatico. In entrambi i casi, il tribunale regionale di Amburgo ha dato ragione alla DUH.

Tra i convenuti c'era la compagnia petrolifera Shell, che aveva pubblicizzato un olio per motori come "neutrale per CO2". Ora questo è proibito, ha annunciato il tribunale. Inoltre, Shell non può più promettere agli automobilisti, come aveva fatto su un sito web aziendale, di compensare le emissioni di CO2 causate da loro a un prezzo di 1,1 centesimi per litro di benzina o gasolio.

Il direttore generale federale della DUH, Jürgen Resch, ha accolto la sentenza come un "KO per la protezione del clima". Con la decisione del tribunale, "l'inganno dei consumatori di Shell è stato fermato", ha spiegato.

Progetti forestali problematici per compensare le emissioni

La DUH critica la mancanza di trasparenza, ovvero informazioni su come si raggiunge la neutralità del CO2, e il fatto che vengono acquistati certificati di emissioni da progetti di protezione delle foreste in Perù e Indonesia per compensare le emissioni di CO2 causate.

I progetti di protezione delle foreste non sono adatti per la compensazione del CO2 in quasi tutti i casi, "poiché il gas serra CO2 rimane nell'atmosfera terrestre per molti secoli, mentre i gestori del progetto garantiscono solo che gli alberi rimarranno per alcuni anni o decenni", ha spiegato la DUH. Il CO2 legato agli alberi può quindi essere rilasciato.

La DUH "continuerà a intervenire contro tutte le altre aziende che promuovono prodotti o servizi fossili come climaticamente neutri utilizzando promesse di compensazione inadeguate", ha annunciato Resch. Ha chiamato l'industria e il commercio a "ridurre onestamente gli impatti ambientali e climatici dei loro prodotti, pubblicare i valori effettivi in modo che un confronto sia possibile e rinunciare a qualsiasi forma di greenwashing".

La sentenza del tribunale regionale di Amburgo non è ancora definitiva. Il tribunale regionale della Hanse (OLG) dovrebbe decidere su un possibile appello.

Tui Cruises inganna i clienti con le promesse climatiche

La sentenza nel processo per il cambiamento climatico intentato dalla DUH contro la compagnia di crociere Tui Cruises non è ancora definitiva. Riguarda la formulazione "2050 Net-zero cruise operation", che era stata utilizzata in una versione più vecchia del sito web, secondo il tribunale regionale. La formulazione legata al clima è ingannevole perché è ambigua, ha detto un portavoce del tribunale.

"Nel parere del tribunale regionale, la dichiarazione può essere intesa sia nel senso che le emissioni di CO2 sono completamente evitate nell'operazione di crociera nel 2050, sia nel senso che si raggiunge un bilancio equilibrato con l'aiuto di misure di compensazione."

Devono essere posti requisiti rigorosi sulla correttezza, chiarezza e univocità delle dichiarazioni nell'ambito della pubblicità ambientale, ha sottolineato il tribunale. C'è un "bisogno informativo aumentato". Tui Cruises non ha soddisfatto questo con un pacchetto di misure presentate sul sito web sotto la formulazione.

Tui Cruises ha annunciato un possibile appello.

"Il grafico del nostro piano di decarbonizzazione (Climate Protection Roadmap), che è stato oggetto del procedimento, è già stato adeguato di conseguenza da più di sei mesi", ha detto un portavoce di Tui Cruises su richiesta. "Indipendentemente dalla sentenza odierna, continueremo a implementare in modo coerente la nostra 'Sustainability Strategy 2030' e ad attenersi ai nostri ambiziosi obiettivi climatici". La società ha detto che esaminerà se appellare la sentenza.

Il direttore generale federale della DUH, Jürgen Resch, ha detto che tale pubblicità è spesso impermissibile. "Oggi's ruling against Tui Cruises is groundbreaking for the review of many advertising claims, with which companies claim to be particularly climate-friendly in a few years, although they are not nearly so now."

