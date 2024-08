Shein rivela casi di lavoro minorile all'interno della sua rete di fornitori.

Traduzione:

Lo scorso anno, il rivenditore di fast fashion Shein ha scoperto due casi di lavoro minorile nei suoi stabilimenti fornitori. Hanno reso noto questo fatto nel loro rapporto di sostenibilità del 2023, con l'obiettivo di rafforzare il loro controllo sui produttori cinesi per contrastare le critiche al loro modello di business a basso costo, che avrebbe dovuto quotarsi in borsa.

Nel suddetto rapporto, Shein ha dichiarato di aver sospeso gli ordini dai fabbricanti colpevoli fino a quando non avevano rafforzato i loro protocolli, compreso la verifica dei documenti di identità dei lavoratori. Hanno ripreso gli affari con questi fabbricanti dopo aver implementato queste misure.

Shein ha affermato che entrambe le situazioni sono state risolte prontamente, con azioni correttive che includevano la risoluzione dei contratti dei lavoratori minorenni, l'organizzazione di visite mediche e il loro eventuale ritorno alle famiglie o ai tutori.

A seguito di questi incidenti, Shein ha rivisto la sua politica sui fornitori lo scorso ottobre, stabilendo che le violazioni gravi (etichettate come "Violazioni di Immediata Termine") avrebbero portato alla immediata interruzione della relazione con il fornitore. La politica precedente consentiva ai fornitori fino a 30 giorni per risolvere il problema o affrontare il licenziamento.

Annabella Ng, direttore senior di Shein per le relazioni governative a livello globale a Singapore, ha commentato che la politica sulla catena di fornitura aggiornata è stata adattata dai feedback dei regolatori e dei fornitori. Shein non aveva precedentemente reso noto il numero di casi di lavoro minorile, rivelando solo la proporzione di audit che ne rivelavano la presenza. Questa violazione è stata rilevata nel 1,8% degli audit nel 2021, 0,3% nel 2022 e 0,1% nel 2023.

Shein si è impegnato a combattere in futuro tali violazioni, promettendo di interrompere i rapporti con i fornitori non conformi. Nel 2023, Shein ha condotto 3.990 audit, un aumento significativo rispetto ai 2.812 del 2022 e ai 664 del 2021.

Quasi tutti (92%) dei loro audit sono stati condotti da Bureau Veritas, Intertek, Openview, SGS, Tuv Rheinland e QIMA, e Shein mira a condurre tutti gli audit attraverso tali agenzie terze.

I risultati degli audit pubblicati hanno mostrato meno violazioni gravi rispetto all'anno precedente.

Aumento delle emissioni

Il rapporto di sostenibilità di Shein del 2023, pubblicato più di un anno dopo il rapporto del 2022, sarà esaminato dagli investitori che valutano se acquistare azioni dell'azienda quando questa verrà quotata in borsa. Shein ha presentato la sua offerta pubblica iniziale a Londra all'inizio di giugno.

Nella introduzione del rapporto, il CEO di Shein Sky Xu ha sottolineato l'importanza di migliorare la governance della catena di fornitura di Shein e di gestire il suo impatto ambientale, concentrandosi in particolare sulle emissioni indirette "scope 3".

Shein trasporta i beni direttamente dai fornitori cinesi ai clienti via aria, e le sue emissioni per il trasporto dei beni sono quasi raddoppiate nel 2023, raggiungendo 6,35 milioni di tonnellate di anidride carbonica equivalente, come rivelato nel rapporto.

Shein ha un totale di 5.800 fornitori contrattuali, con la maggior parte situati nella provincia cinese del Guangdong. L'azienda ha iniziato a fornire alcuni prodotti da fornitori più vicini ai suoi clienti, in Turchia e Brasile, affermando che ciò aiuterà a ridurre le emissioni di trasporto. Shein ha riferito di aver risparmiato 49.578 tonnellate di CO2 equivalente nel 2023 passando dal trasporto aereo a quello via terra e via mare per questi prodotti.

Shein ha presentato i suoi obiettivi di riduzione delle emissioni a giugno di quest'anno all'Iniziativa per gli Obiettivi di Riduzione delle Emissioni Basati sulla Scienza, il principale arbitro globale su come le aziende stabiliscono gli obiettivi climatici, e sta attraversando il processo di validazione.

Shein ha istituito un comitato di sostenibilità a livello di consiglio di amministrazione

