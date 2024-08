- Sguardo attraverso il foro oculare: gli influencer concedono accesso a persone sconosciute

Quanto paghi per l'affitto ogni mese? E mi faresti fare un giro del tuo posto? - Domande a cui non tutti sanno rispondere con disinvoltura. Ma queste sono proprio le domande che l'influente Caleb Simpson di New York pone, e gli hanno fatto guadagnare 8,6 milioni di follower su TikTok. La sua strategia è costante: le persone rivelano la cifra dell'affitto e poi offrono un tour del loro appartamento. Una tendenza nata a New York si è ora diffusa a Berlino, Monaco e Amburgo.

Ciò che rende questi video brevi unici è che forniscono informazioni uniche sui luoghi personali delle persone, completo delle loro storie. È come sbirciare attraverso una serratura o una fessura stretta in una porta. Cose che di solito rimangono nascoste vengono alla luce attraverso questo formato. Simpson ha caricato numerosi video del genere su TikTok, Instagram e YouTube, con un artista nel suo attico di Manhattan, un fotografo nel suo appartamento parigino o un architetto nella sua casa autodesignata di Hong Kong.

Caleb Simpson e il suo concetto

Anche se non si considera l'ideatore della tendenza, Caleb Simpson è uno dei creatori di contenuti più famosi su TikTok, noto per condurre tour degli appartamenti in tutto il mondo. L'ispirazione per i suoi video è arrivata circa due anni fa quando ha notato che le persone venivano interpellate sulla loro affitto sui social media. "Mi è venuta un'idea: 'E se potessi anche entrare nell'appartamento di quella persona?'" ricorda il 32enne americano.

"Allo stesso tempo, ho pensato che fosse un'idea assurda. Chi avrebbe mai dato il permesso di entrare nel suo appartamento?" ride. Ma se funzionava, tutti ne avrebbero parlato. All'inizio, ha dovuto avvicinare circa cento persone al giorno prima che qualcuno acconsentisse a farlo entrare, ricorda Simpson.

Dopo i primi video, la sua popolarità è esplosa, soprattutto a New York. Da allora, filmare tour degli appartamenti è diventato più facile. Ora, riceve addirittura richieste da persone che vogliono mostrare i loro appartamenti. Personalità popolari come l'attrice Scarlett Johansson appaiono nei suoi video - anche se ha mostrato solo il suo ufficio di New York, un video che è stato visto oltre 50 milioni di volte.

La tendenza si diffonde nel mondo

Come Caleb Simpson, la tendenza stessa si è diffusa in tutto il mondo. In Francia, Samuel e Victoria conducono tour di appartamenti di lusso a Parigi, Tolosa e Marsiglia. In Texas, Spencer Moore chiede a sconosciuti per le strade di Houston e Dallas del loro affitto. E il fenomeno dei social media è arrivato anche in Germania.

Si definisce un "intrattenitore immobiliare", ma di certo non un agente immobiliare: Leon Sandow, noto come "Mr. Immobiliare Irreale" sui social media. Il nome gli si addice - a Berlino, Monaco o Amburgo, Mr. Immobiliare Irreale conduce tour attraverso "case e appartamenti irreali". È sempre stato curioso di ciò che si nasconde dietro le porte degli appartamenti degli altri. "Non c'è niente di più privato di casa - tranne forse i pensieri. Casa parla a volume alto di una persona", spiega.

Con un abbinamento perfetto con camicia bianca, farfallino nero e bretelle, Mr. Immobiliare Irreale ha due formati video. "L'ho preso perché ho pensato che fosse super figo e ho notato che nessuno in Germania lo stava ancora facendo", spiega il 27enne di Potsdam. Da quando ha iniziato all'inizio del 2023, Mr. Immobiliare Irreale ha guadagnato 240.000 follower su Instagram. Nella sua altra serie video originale, conduce tour di ville di lusso in vendita.

La motivazione dietro il successo

Ma cosa rende così coinvolgente per milioni di persone sbirciare nelle case degli sconosciuti? È probabile che questi video soddisfino una varietà di bisogni psicologici, spiega Josephine B. Schmitt, scienziata della comunicazione del Centro per gli Studi Avanzati su Internet (CAIS, Bochum). "Molti trovano eccitante vedere e imparare cose che di solito sono nascoste a loro", dice Schmitt. Questa curiosità può essere soddisfatta dai rapidi scorci in case altrimenti chiuse.

Inoltre, i telespettatori potrebbero inconsciamente confrontarsi con gli altri quando guardano dentro la casa di uno sconosciuto. Ciò può portare a sentirsi validati ("La mia casa è migliore") o a desiderare miglioramenti ("Voglio un tavolo così anch'io"). Questi effetti possono verificarsi quando si esaminano le vite di sconosciuti e conoscenti. Tuttavia, Schmitt ritiene che i "valori di riferimento" quando si esaminano le vite dei VIP siano più affascinanti e allettanti.

"Quanto paghi per l'affitto?" e "Mi faresti fare un giro del tuo appartamento?" sembrano essere domande a cui molte persone sono disposte a rispondere. C'è un modello di che tipo di persona concede sguardi privati? È difficile dirlo, trova Caleb Simpson. Direbbe che sono principalmente persone attive sui social media - ovvero, 30 anni o più giovani.

In Germania, è difficile trovare persone che siano aperte a farti entrare nelle loro case, dice il "real estate entertainer" tedesco Sandhowe. "È semplicemente una questione di mentalità qui in Germania", spiega. I tedeschi tendono a essere più riservati sulla loro vita privata. Ma è proprio questo che rende il formato così potente, pensa, perché trasforma l'impossibile in possibile. Quindi, se viaggi in città tedesche in futuro, saprai cosa ascoltare quando senti: "Quanto paghi per l'affitto?"

